Oferte eMAG la telefoane chinezești de la Xiaomi care nu-ți rup bugetul

eMAG listează numeroase telefoane de la Xiaomi, cam cel mai popular brand chinezesc pentru telefoane ieftine. Din listă am ales câteva.

Când vine vorba de telefoane chinezești, în special cele de la Xiaomi listate de eMAG, e clar că e vorba de un preț mai bun. Sigur, unele modele își fac și treaba, dar le alegi mai ales datorită costului mai mic. Pe acest principiu am și căutat câteva modele decente pe care le listează eMAG.

Telefoane Xiaomi cu prețuri bune la eMAG

Pocophone e unul dintre telefoane extrem de iubite. E al Xiaomi, e listat de eMAG și are un preț cu câteva sute de lei mai mic decât atunci când a fost lansat. Telefonul are ecran mare, Full HD, are 128 GB spațiu de stocare și 6 GB memorie RAM. Îl poți cumpăra de aici.

Ceva mai ieftin este Xiaomi Mi 8 Lite pe care eMAG îl are acum la reducere. Are 64 GB spațiu de stocare, vine la pachet cu o brățară de fitness și arată ca toate telefoanele din 2018. Îl poți cumpăra la preț mai bun acum.

Xiaomi Mi A2 e un fel de telefon bun de cumpărat cu ce-ți mai rămâne după ce cumperi un Samsung Galaxy S10 sau un iPhone Xs. Prețul are și reducere la eMAG, iar telefonul, ei bine, cam face toți banii (adică nu face prea multe). Îl găsești în ofertă aici.

Se impune și-o recomandare bună: Mi 8 Pro. Telefonul are hardware așa cum trebuie, dar mai are și un preț pe măsură. eMAG are modelul cu 128 GB spațiu de stocare și 8 GB de memorie RAM. Practic, concurează direct cu Galaxy S10e sau Galaxy S10. Are și cititor de amprente în ecran. Cumperi telefonul la preț mai bun de aici.

În fine, un Xiaomi Mi Mix 3 cu 128 GB spațiu de stocare și 6 GB memorie RAM. Are un ecran imens, primul lucru pe care îl sesizezi și cel care face toți banii. Are un preț bun și-l poți lua de aici.