Oferte eMAG: telefoane bune pe care le iei la preț mic

Pe final de mai, avem câteva oferte eMAG numai bune de luat în seamă. Sunt telefoane care au ajuns acum la un preț suficient de mic cât să nu regreți că dai banii pe ele.

Oferte eMAG la telefoane cu preț mai mic

eMAG are numeroase oferte constant, dar cele mai bune sunt la categoria de resigilate. De-acolo am și ales câteva modele. Ideea e că sunt acum la un preț mai mic ca niciodată și încă le mai poți folosi lejer un an. Am făcut lista mai jos, ca să-ți fie mai ușor să te orientezi pentru ce vrei să cumperi.

Prima alegere pentru aceste oferte eMAG ar fi Huawei P20 Pro cu 128 GB spațiu de stocare și 6 GB memorie RAM. Are și camere foto foarte bune, dar și-o construcție onorabilă. A fost lansat în primăvara lui 2018 și încă-și face treaba foarte bine. Partea și mai bună e c-a intrat cu preț mic la resigilate.

Sunt oferte eMAG și pentru alte companii, cum ar fi aceasta: ASUS Zenfone 5z cu preț mai mic ca niciodată. Modelul are 256 GB spațiu de stocare, 8 GB de memorie RAM, dar și camere foto bune. Îl poți cumpăra cu preț mic de aici.

Printre aceste oferte s-a strecurat și un smartphone de gaming. E vorba de Razer Phone cu 8 GB de memorie RAM și 64 GB spațiu de stocare. Mai mult, a ajuns la un preț excelent în oferta de resigilate.

În fine, mai găsești la oferte eMAG și un Samsung Galaxy A9. Acest model a fost lansat în toamna lui 2018, are patru camere foto – primul de acest fel de la Samsung – și beneficiază de un ecran impresionant. Acum, prețul a ajuns mai mic ca niciodată și ar trebui să-l cumperi resigilat ca să te bucuri de un smartphone bun la preț mic. Îl poți cumpăra de aici.