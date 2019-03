Oferte eMAG: Samsung, Huawei, iPhone la prețuri mult mai mici

E primăvară, iarna e departe și probabil că îți cauți un telefon nou. E în regulă, am cercetat ofertele eMAG ca să alegi ceva la preț mic – de la Samsung, Huawei sau chiar un iPhone.

În lista de mai jos vei regăsi telefoane Samsung, Huawei și iPhone pe care le-am găsit la resigilate. Acestea au fost comandate și returnate magazinului, dar avantajul e prețul mai scăzut. Dotările sunt bune, prețul e mai mic, așa că aruncă un ochi peste ele. Dacă vrei ce-i mai nou, Samsung Galaxy S10 e în piață și poate fi cumpărat oricând.

Oferte eMAG: telefoane Samsung, Huawei și iPhone cu prețuri mai mici

Prima recomandare este un Huawei Mate 20 Pro anunțat în toamna lui 2018. Are 6 GB memorie RAM, 128 GB spațiu de stocare și trei camere foto. Poți cuprinde cam tot ce vrei în imaginile tale, iar eMAG are un preț redus cu mai mult de 500 de lei. Cumperi telefonul de aici.

Tot de la Huawei este un P20 Pro cu 6 GB memorie RAM, 128 GB spațiu de stocare și trei camere foto. Acesta a fost și primul telefon premium al producătorului care a trecut la trei camere. Mai mult, telefonul are un preț redus considerabil la eMAG. E disponibil aici.

De la Apple avem un iPhone Xr cu 64 GB spațiu de stocare, cel mai bun hardware pe care îl are compania și care va primi cel mai nou sistem de operare în următorii doi ani. eMAG îl listează la resigilate în versiunea roșu, dar poate fi cumpărat în mai multe culori. Îl poți cumpăra de aici.

Probabil că cel mai bun telefon premium de la Apple pe care îl poți cumpăra, dar și la preț rezonabil, e iPhone X. Încă funcționează excepțional, are două camere foto, are un design spectaculos și a ajuns cu mult sub prețul inițial la eMAG. E disponibil aici.

De la Samsung, Galaxy Note 9 încă e un telefon formidabil. Are 6 GB de memorie RAM, 128 GB spațiu de stocare și un stylus să devii artist sau să folosești mai ușor unele aplicații. E disponibil cu preț mic aici.

În fine, cel mai bun raport într-un telefon îl ai în Samsung Galaxy S9 Plus. Ai ecran mare, 6 GB de memorie RAm, 64 GB spațiu de stocare și două camere foto. E disponibil cu preț mic acum.