Oferte eMAG: cinci telefoane Samsung și Huawei acum la preț mic

eMAG continuă campania reducerilor de Paște. Fie că ești în căutarea unui telefon, fie că vrei să faci un cadou, recomandările acestea te vor ajuta.

Pentru Paște, eMAG a venit cu campania Easter Sales. Promite peste două milioane de produse cu prețuri reduse cu până la 40%. Din toate listele magazinului am ales câteva telefoane numai bune de cumpărat în perioada asta. Unele dintre ele sunt la reducere mare.

Oferte eMAG: telefoane Samsung și Huawei de cumpărat acum

Samsung Galaxy S9 Plus de 64 GB are 6 GB de memorie RAM, are două camere foto și un ecran impresionant. Telefonul a primit deja actualizare la cel mai nou Android, cu interfața One UI. A ajuns la reducere acum la eMAG. Poți cumpăra acest telefon de aici.

De la Huawei avem P20 Pro. Cel mai bun telefon din primăvara anului trecut, acest smartphone are trei camere foto, 6 GB de memorie RAM, 128 GB spațiu de stocare și deja a primit cel mai nou Android. Excelează însă la capitolul fotografie. Îl poți cumpăra cu preț bun de aici.

Samsung Galaxy M20 e un telefon lansat recent și face parte dintr-o serie nouă. Are 4 GB de memorie RAM, 64 GB spațiu de stocare și un ecran de 6,3 inci Full HD+. Are și un port USB-C și o baterie de 5.000 mAh. E disponibil cu un preț excelent aici.

Huawei Mate 20 Pro a ajuns la reducere la eMAG și e o ocazie excelentă să îl cumperi. Are 128 GB spațiu de stocare, 6 GB de memorie RAM și trei camere foto foarte bune. Telefonul are și cel mai nou Android, iar ecranul e impresionant. E disponibil aici cu preț redus.

Nu în ultimul rând, Samsung Galaxy S10 oferă cam cel mai bun raport între hardware excelent și dimensiuni. Poți cumpăra modelul cu 128 GB stocare și 8 GB memorie RAM. Are trei camere foto: telefoto, ultrawide și normală. Totodată, are un scanner de amprentă integrat în ecran și un ecran OLED de 6,1 inci. Camera de selfie integrată în ecran. Îl poți cumpăra de aici.