Oferta care te ajută să iei Samsung Galaxy Note 10 la preț mult mai mic

Samsung Galaxy Note 10 a fost anunțat pe 7 august și din 23 august va fi livrat clienților. Sunt două versiuni, în premieră, și prețul e în linia ultimilor doi ani. Dacă vrei să prinzi telefonul la preț mai mic, asta ar putea fi ziua ta norocoasă. Există o campanie în desfășurare prin care îți poți lua telefonul cu o reducere semnificativă.

Ce trebuie să știi despre Samsung Galaxy Note 10, înainte de toate, e că există o versiune de 6,3 inci și una de 6,8 inci. Prima are ecran Dynamic AMOLED Full HD+, în timp ce a doua are același tip de ecran, dar la rezoluție 2K+. Aceasta ar fi cea mai mare diferență. Urmează capacitatea bateriei: 3.500 mAh pentru versiunea mai mică și 4.300 mAh pentru versiunea mare.

Dacă ești axat pe foto-video, atunci trebuie să știi că oricare Samsung Galaxy Note 10 are același tip de camere: 12 MP wide, 12 MP zoom și 16 MP ultrawide pe spate, cu una de selfie de 10 MP pe față. Ansamblu de pe spate e același de la Samsung Galaxy S10. Galaxy Note 10 Plus are și un senzor 3D ToF pe spate, pentru aplicații de realitate augmentată.

Cât costă Samsung Galaxy Note 10 la liber

Oferta de acum a fost luată de la eMAG. Astfel, ai prețurile la liber și fără responsabilitatea unui abonament. Magazinul a listat deja telefoanele cu prețurile aferente pentru România.

Samsung Galaxy Note 10 de 6,3 inci cu 256 GB spațiu de stocare și 8 GB memorie RAM costă 4.500 de lei

Galaxy Note 10 Plus de 6,8 inci cu 256 GB spațiu de stocare și 12 GB memorie RAM costă 5.200 de lei

Galaxy Note 10 Plus de 6,8 inci cu 512 GB spațiu de stocare și 12 GB memorie RAM costă 5.700 de lei

Deocamdată, versiunea 5G nu e disponibilă. În caz că vrei mai mult spațiu de stocare, atunci trebuie să alegi un Note 10 Plus, pentru că are slot pentru card microSD.

Cum iei noul telefon Samsung cu preț mai mic de la eMAG

Acum, în ceea ce privește oferta, presupune un program de tip buy back. Trebuie să vii cu telefonul tău vechi sau cu o tabletă în showroom eMAG. Dispozitivul tău e evaluat și afli cât primești pentru el, ca să îți iei Samsung Galaxy Note 10.

Partea și mai bună e că primești, garantat, un voucher de 450 lei, indiferent de valoarea telefonului tău vechi. Astfel, poți scazi suficient de mult din valoarea noului telefon ca să fie rentabil. Galaxy Note 10 va fi livrat din 23 august. Toată oferta e detaliată la eMAG aici.

Pentru prețurile telefonului la operatori, poți consulta lista de aici.