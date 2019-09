Monitorul BenQ creat pentru gaming, dar bun la orice ți-ar trece prin cap să faci

Există sarcini pentru care orice echipament e bun. Apoi sunt sarcinile la care ești cu adevărat bun sau la care e nevoie de mai mult. Pentru așa ceva, de la BenQ, am folosit un monitor pe măsură. E mare, curbat și cu promisiunea că modul HDR face o treabă desăvârșită.

BenQ EX3203R e un monitor de 31,5 inci curbat cu o rezoluție QHD (2.560×1.440 pixeli) și folosește un panou VA care oferă un contrast mai bun și o profunzime a imaginii mai ridicată decât alte panouri de pe piață. Monitorul acesta are un unghi de vizualizare de 178 grade, un contrast de 3.000:1, peste 16 milioane de culori și un raport de aspect 16:9.

Când vine vorba de conectivitate, are două porturi HDMI, un DisplayPort, dar și unul USB-C. Și acesta e un prim avantaj semnificativ, deoarece conectivitate pe USB-C ar trebui să fie pe toate echipamentele, de la monitoare la computere. Totodată, monitorul BenQ EX3203R acoperă în proporție de 90% spectrul de culoare DCI-P3.

De ce vorbește lumea despre HDR și ce oferă BenQ pe monitorul său?

De la telefoane care suportă standardul HDR10 până la televizoare cu promisiuni similare, ultimii doi ani au crescut la umbra acestor trei litere: HDR. Pe lung, înseamnă high dynamic range și reprezintă o tehnologie prin care imaginea este mult mai bună, de la lumină și contrast la reproducerea culorilor și detaliilor. BenQ promite pentru EX3203R HDR 400 cu o creștere a nivelului reproducerii detaliilor în conținut video și luminozitate îmbunătățită.

În cazul monitorului BenQ, beneficiază, într-adevăr, de HDR, doar că nu la cel mai ridicat nivel. Dacă ai fi vrut să fie la același nivel cu produse mai scumpe, n-ai noroc. Asta pentru că HDR e dependent de luminozitatea panoului și e tot mai bun pe măsură ce prețul crește (cumva firesc). BenQ EX3203R e certificat DisplayHDR 400 de către VESA și, cu siguranță, videourile și imaginile afișate vor fi mai bine reproduse decât monitoarele precedente. Doar nu te aștepta să livreze mai mult decât categoria în care se află.

Dincolo de acest capitol, monitorul are o mulțime de alte tehnologii și funcționalități de oferit. Are o rată de refresh de 144 Hz și asta contează pentru că vrei să fie cât mai mare. Ca să ai cu ce să compari, pe telefoane idealul acum e 90 Hz și unele dintre cele mai noi nici măcar acolo nu ajung. Totodată, monitorul beneficiază de tehnologia FreeSync 2, astfel că dacă ai sistem cu placă video AMD e perfect. Sunt însă și unele plăci grafice Nvidia care oferă suport pentru așa ceva.

Un monitor curbat te ajută să te simti parte din conținut

Poate ai avut o experiență cu televizoare curbate și nu ți s-a părut cine știe ce. Ei bine, pe un monitor vorbim de altceva. Dată fiind distanța destul de mică la care îl folosești, curbura pe care o are BenQ EX3203R îl face foarte util în majoritatea scenariilor de utilizare, în special în gaming. E, de asemenea, util când lucrezi în industrii creative de procesare grafică, foto sau video.

Monitorul BenQ reproduce bine culorilor în toate punctele sale și calitatea e ridicată în majoritatea scenelor din jocurii și în majoritatea aplicațiilor. Iar rata mare de refresh te va ajuta enorm în jocuri cu acțiune rapidă. Ce livrează BenQ aici e un mix între cei care se joacă, fie ocazional, fie destul de des, dar au nevoie de un monitor bun și pentru celelalte activități. În cazul în care gamingul este tot ce faci, eventual și câștigi bani din asta, niciodată nu există un „cel mai bun monitor”. Dar mixul e cel dorit de cei mai mulți utilizatori, astfel că pentru așa scenarii există EX3203R.

Am observat însă și un avantaj secundar. BenQ folosește o tehnologie denumită Brightness Intelligence Plus (B.I+) ca să controleze cum este redată o scenă unde nu-i prea multă lumină. Pe scurt, „salvează” din întuneric detalii pe care să le vezi, dar menține scena, per total, așa cum a dorit-o creatorul. Probabil ar fi fost util la vizionarea mult prea criticatului episod din Game of Thrones.

Merită reținut că monitorul poate ajusta automat temperatura de culoare. Astfel, sunt momente în care lumina albastră ar putea fi prea mult și atunci monitorul o face un pic mai caldă. Ai așa ceva și pe telefon, activat automat sau manual, și e un progres să ajungă tehnologia și pe monitoare. Și să nu mai stai s-o modifici din Windows, când îți aduci aminte.

Nu în ultimul rând, rezoluția. Era Full HD pe ecrane atât de mari, pe care să le ții pe birou, a apus. Astfel, cu ce propune BenQ – un QHD 16:9 – e un echilibru între formatul clasic și rezoluția ridicată. Sunt utilizatori care preferă panourile alungite de 21:9, dar sunt sarcini în care acelea ar putea duce la dungi negre în laterale sau la un disconfort în timpul sesiunilor lungi de gaming. La fel, e diferit de la utilizator la utilizator. Eu le găsesc pe ambele bune de folosit, contează doar în ce scenarii.

BenQ EX3203R e, pe scurt, un monitor care își face treaba la nivelul de preț la care e poziționat. Ai o rezoluție și un ecran mari, un design minimalist și cât de cât sobru, câteva tehnologii care să îți îmbunătățească fie performanța în jocuri video, fie munca, și ai o rată de refresh deosebită.