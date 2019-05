Huawei primește cea mai bună veste: ce se întâmplă cu telefoanele sale

După decizia Statelor Unite ale Americii de-a pune Huawei pe lista neagră, mai multe companii au oprit sau întrerupt temporar parteneriatele cu acest producător. După valul de vești proaste, a venit și una bună, care are efect direct în folosirea telefoanelor companiei.

Android rămâne cea mai mare problemă pentru Huawei, deoarece nu poate fi înlocuit atât de ușor. Apoi e arhitectura procesorului. Au fost în pericol și tehnologii ca Wi-Fi, Bluetooth sau suportul pentru carduri SD. Chiar dacă Huawei a început să folosească standardul propriu pe carduri, celelalte două tehnologii wireless nu pot fi înlocuite.

Ce s-a schimbat acum pentru Huawei

Wi-Fi Alliance, Bluetooth SIG şi SD Association au reluat parteneriatul cu Huawei și telefoanele companiei vor putea folosi în continuare aceste tehnologii. Cele trei entități n-au comentat motivele opririi sau reluării. Un reprezentant Huawei a spus însă că SD Association nu a anulat parteneriatul, ci doar a modificat anumite condiții ca să fie în acord cu decizia Departamentului de Comerț din SUA.

Wi-Fi Alliance este un consorțiu de companii, printre care Apple, Qualcomm, Broadcom, Intel, dar și alții, care influențează dezvoltarea tehnologiilor wireless. Pierderea temporară a calității de membru nu a însemnat pentru Huawei că nu va mai putea crea produse Wi-Fi, dar a însemnat că nu va mai putea influența dezvoltarea tehnologiei Wi-Fi.

În ceea ce privește conectivitatea prin Bluetooth, chiar dacă nu ți se pare crucială pentru telefon, poate fi un motiv pentru care utilizatorii n-ar vrea un smartphone. De exemplu, fără Bluetooth, un telefon nu se poate conecta la căști wireless sau boxe portabile, nici la sistemele din mașini. De asemenea, nici nu poate fi folosit pentru a funcționa împreună cu o serie mai largă de dispozitive inteligente, cum ar fi ceasurile, acolo unde Huawei are câteva modele.

Deocamdată, Huawei are până în august perioadă de grație ca să aibă înlocuitor pentru Android. Mai rămâne de rezolvat problema cu procesoarele, deoarece ARM are monopol pe tehnologia cipurilor din telefoane. Iar această companie, chiar dacă e britanică, e prezentă și în SUA și cade sub restricția impusă de americani.