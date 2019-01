Hitler pe eMAG: liderul nazist a ajuns mouse pad și în jocuri de societate

În urmă cu aproape un an, eMAG avea pe Google „oferte” pentru evrei, soție bună sau infractori. Mai nou, am găsit câteva produse cu Hitler (în afară de cărți).

Produsele cu Hitler listate de eMAG sunt, de fapt, în Marketplace. Acolo diverși comercianți își pot aduce produsele lor și le vând pe platforma magazinului online în care cumpărătorii au mai multă încredere. La o căutare după termenul „hitler” pe eMAG, sunt o mulțime de cărți. Printre acestea sunt însă și câteva produse remarcabile.

Primul e acest mouse pad roșu cu imaginea lui Hitler și mesajul „Think different”. În urmă cu aproape 20 de ani, acesta era mesajul Apple. Unde mai pui că produsul e doar 26 de lei, la reducere. Dar dacă nu te încântă ironia asta la adresa Apple, mai există un mouse pad de la același vânzător, tot cu Hitler, și la același preț. În acest caz e însă vorba de-o poză cu liderul nazist printată pe mouse pad.

Poate că vrei însă ceva mai… rafinat, de aceea există un joc de societate denumit „Secret Hitler”. E tot din Marketplace, de la alt vânzător, iar pe eMAG are un preț de sub 100 de lei și, desigur, e la reducere. Același joc, dar în versiune deluxe, e cu 50 de lei mai scump și are o cutie mai frumoasă (dacă îți pasă de așa ceva).

Poate însă că o carte ar fi cea mai potrivită alegere – dacă chiar ții să ai ceva cu Hitler prin casă. eMAG listează „Hipster Hitler” cu o copertă cât de cât deosebită și în descrierea cărții se arată că-i cu umor negru și alte povești de râs.

În altă ordine de idei, cel mai ieftin produs e o colecție de DVD-uri vândută sub numele „istorii neelucidate”. Probabil că n-o să înveți nimic, dar sunt 10 lei investiți în ceea ce e ultimul produs în stoc. Tot din Marketplace e și acest produs, listat de Cărturești.