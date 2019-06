Frigidere, mașini de spălat și televizoare de top, la prețuri excelente la eMAG

Dacă ți-au scăpat printre degete ofertele din cadrul campaniei Revolutia prețurilor de la eMAG nu trebuie să fii trist pentru că mai sunt foarte multe produse ce au reduceri consistente.

Dacă vrei un frigider, o mașină de spălat rufe sau un televizor atunci consultă această listă.

Nu poți să te numești român dacă nu ai cel puțin un televizor în casă. Așa că trebuie să profiți de această ofertă pentru modelul TV Panasonic de 123 cm. Este un televizor cu o rezoluție 4K UHD ce poate reda culorile realist și exact și suportă și conținut de tip High Dynamic Range (HDR). Este la jumătate de preț în acest moment și-l poți cumpăra AICI.

E prea mic acel televizor Panasonic? Atunci ce zici de un model 4K UHD de la LG ce are o diagonală de 190 de centimetri. Și el se află la jumătate de preț și dacă ai loc unde să-l pui (și bani de dat) atunci ar fi bine să-l cumperi de AICI.

Mașini de spălat și frigidere de top la super-prețuri

Fără televizor mai poți trăi, dar fără frigider cu siguranță că nu, mai ales în zilele astea de vară. Pentru un six-pack de bere merge o ladă frigorifică la capătul canapelei, dar pentru o familie mare ai nevoie de un frigider de tip side-by-side. Frigiderul Heinner e uriaș, are un volum net de 429 de litri și este redus în acest moment.

Pentru un frigider cu un look cu totul special, trebuie să te uiți la modelul Gorenje VW Transporter T1. Are un look retro, este inclus în programul rabla, are un congelator de 25 de litri și garanție extinsă. Îl poți cumpăra de pe eMAG.

Dacă ai nevoie să mobilezi o altă parte a casei poate te interesează o mașină de spălat cu uscător de la Beko. Poți spăla și usca 1 KG de haine în doar 60 de minute și poți cumpăra mașina de spălat de AICI.

Această mașină de spălat LG poate spăla două încărcături în același timp, ca să nu mai pierzi timp așteptând să se termine albele ca să pui negrele. Mai mult, modelul are și un compartiment destinate spălării articolelor delicate. Beneficiază de o reducere mare în acest moment.