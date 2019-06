Netflix te lasă fără filme în iulie: la ce producții renunță gigantul

Netflix are o colecție destul de bogată de filme și seriale, dar din când în când, contractele de difuzare mai expiră și rămân fără ele, spre dezamăgirea utilizatorilor.

Cam în fiecare lună dispar producții de pe Netflix. De data aceasta, va trebui să spunem la revedere filmelor „Silence of the Lambs”, „The Terminator”, „The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning”, „Lion”, trilogiei „Matrix”, filmelor din seria „The Mummy” și serialului „Pretty Little Liars”.

Mai jos găsești o listă cu toate filmele și serialele care vor dispărea de pe Netflix în luna iulie, în funcție de ziua în care vor fi eliminate de pe platformă:

1 iulie:

– Austin Powers: International Man of Mystery

– Austin Powers: The Spy Who Shagged Me

– Blood Diamond

– Body of Lies

– Bull Durham

– Chasing Amy

– Cool Hand Luke

– Definitely, Maybe

– Did You Hear About the Morgans?

– Doctor Zhivago

– Dolphin Tale

– Dumb and Dumber

– East of Eden

– Inside the Mind of a Serial Killer: Season 1

– It Takes Two

– Malibu’s Most Wanted

– Monster-in-Law

– Pan’s Labyrinth

– Punch-Drunk Love

– Silence of the Lambs

– The Boondock Saints

– The Interview

– The Matrix

– The Matrix Reloaded

– The Matrix Revolutions

– The Mummy

– The Mummy Returns

– The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor

– The Terminator

– The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning

– The Wild Bunch

– Turner and Hooch

– Valkyrie

– Wedding Crashers

2 iulie:

– Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales

4 iulie:

– The Indian in the Cupboard

9 iulie:

– Lion

10 iulie:

– Captain Underpants: The First Epic Movie

12 iulie:

– Gone Baby Gone

14 iulie:

– The Immigrant

16 iulie:

– American Gangster

27 iulie:

– Pretty Little Liars (seasons 1-7)

3 0 iulie:

– Staten Island Summer

Partea bună este că în iulie apar și multe filme și seriale noi pe Netflix, care să te țină ocupat. Vor apărea sezonul trei din „Stranger Things”, sezonul doi din „Dark”, sezonul șapte din „Orange Is The New Black”, partea a treia din „La casa de papel”, dar și filmele „Charlie and the Chocolate Factory”, „The Princess and the Frog”, „Race to Witch Mountain”, „Nights in Rodanthe”, „Philaadelphia”, „Point Blank”, „Rain Man”, „Scream 3”, „Taxi Driver”, „The Hangover” și multe altele.