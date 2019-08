eMag dă televizoare LG și telefoane Samsung și Huawei cu preț ciudat de mic. Ce să iei dacă nu ai bani de Note 10

Dacă vrei să ai cea mai nouă tehnologie la tine în casă atunci trebuie să fii cu ochii în patru pe oferte și pe reduceri. Ce să iei dacă nu ai bani de Note 10.

Samsung și-a prezentat oficial noile telefoane Samsung Galaxy Note 10 și Note 10 Plus, dar și o tabletă și un laptop. Aceste noi telefoane sunt frumoase, au componente de top și vin cu câteva funcții interesante, despre care poți citi în articolul nostru, după ce am testat smartphone-urile coreenilor.

Prețul pentru aceste dispozitve nu va fi mic și va trebui să cheltuiești peste 1000 de euro pentru varianta de bază cu 256 GB spațiu de stocare.

Ai putea să-l cumperi la liber sau de la operatori și să plătești în rate. Vezi ce modele găsești la Orange, Vodafone și Telekom. Dacă totuși nu vrei să cheltuiești atât de mulți bani, atunci poți să arunci peste trei alternative de la Samsung sau Huawei.

Pentru că orice român trebuie să aibă și un televizor în casă ți-am pregătit o listă și cu trei modele de TV de la LG pe care ai vrea să le cumperi.

Televizoare LG, numai bune pentru filme și meciuri

Dacă ești în căutarea unui televizor ca să vezi meciurile din campionatele de fotbal, ce încep pe tot globul, sau dacă vrei un TV pentru Netflix și HBO GO atunci ți-am pregătit trei modele pentru toate gusturile și bugetele.

Începem cu un model de televizor LG prietenos cu bugetul. Are o diagonală de 80 de centimetri, suficient pentru foarte multă lume, e smart TV, deci se poate conecta la internet și are o rezoluție Full HD. Îl găsești la un preț bun AICI.

Mai departe trecem la o rezoluție 4K și o diagonală de 108 cm. Am ales acest model pentru că mi se pare că diagonala este una bună pentru multe sufragerii din România, iar faptul că are și HDR îl face excelent la acest preț. Are o reducere de 33% în acest moment și îl găsești AICI.

Dacă filmele și serialele sunt plăcerea ta atunci trebuie să încerci un TV OLED și o să vezi peliculele favorite cu alți ochi. Modelul LG 4K Ultra HD are un panou OLED și poate fi achiziționat în trei variante de diagonală de ecran: 139, 164 și 195 de centimetri. O casă mare are nevoie de un televizor mare. Este redus cu 40% în acest moment și-l poți achiziționa de AICI.

Trei telefoane Samsung cu care să uiți de Note 10

În primul rând, ar trebui să te uiți la Samsung Galaxy Note 9. Da, Note 10 tocmai s-a lansat, dar Note 9 este ăn continuare un telefon excelent, iar prețul la care se află acum e mai mult decât atrăgător. Poți să cumperi de AICI modelul cu 6 GB RAM și 128 GB spațiu de stocare.

Samsung Galaxy S10e este iar un telefon excelent, pe care ar trebui să-l cumperi dacă-ți plac telefoanele mai mici și mai ușor de manevrat. Ecranul este de 5,8 inci, telefonul are 6 GB RAM și 128 GB spațiu de stocare și rulează Android 9. Vezi reducerea de care poți să beneficiezi acum.

Samsung Galaxy A70 ar putea fi o soluție dacă vrei un telefon mare și performant, dar nu vrei să cheltuiești tot bugetul. Sigur, se fac niște compromisuri, dar telefonul are potențial deoarece are 6 GB RAM, ecran de 6,7 inci și cu margini foarte mici. Îl poți cumpăra acum de AICI.

Trei alternative Huawei pentru Note 10

În cazul în care nu preferi Samsung, dintr-un motiv sau altul, poți să-ți alegi un model de la Huawei.

Nu pot să nu recomand Huawei P30 Pro, un telefon frumos cu un ecran de 6,4 inci, 6 GB RAM și 128 GB spațiu de stocare, iar cele trei camere foto de pe spate se descurcă foarte bine în majoritatea situațiilor în care te-ai putea afla. Prețul a început să scadă și-l poți cumpăra de AICI.

Echivalentul lui Note 10 al celor de la Huawei a fost modelul din seria Mate: mare, performant și bun pentru multitasking. Mate 20 Pro are o baterie mare, ce se încarcă repede, iar procesorul Kirin este mai mult decât eficient în toate activitățile pe care le-ai putea întreprinde pe un telefon. Îl găsești la un preț foarte bun AICI.

Dacă te încântă un telefon cu ecran fără decupaj atunci poate ar fi bine să te uiți la Huawei P Smart Z deoarece are o cameră frontală de tip pop-up. Ecranul este de 6,6 inci, bateria este de 4000 mAh, iar cei 4 GB RAM sunt suficienți pentru multe aplicații și jocuri. Este la un preț mic AICI.