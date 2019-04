Telefoane Samsung și Huawei: secretul de a le lua ieftin înainte de Paște

Cu câteva zile înainte de Paște e un moment excelent să profiți de câteva reduceri. În acest caz e vorba de telefoane Samsung și Huawei la prețuri foarte bune.

Dacă e vorba de Paște, e vorba de primăvară. Și dacă e vorba de primăvară, sigur se impune și-o înnoire. Astfel, un telefon nou, mai bun, pică la fix. În acest sens sunt câteva modele către care ar trebui să te orientezi și să profiți de prețurile bune pe care le au acum. Am adunat câteva de la Samsung și Huawei ca să știi ce alegi.

Telefoane Samsung și Huawei cu preț bun înainte de Paște

Nu e cel mai ieftin, dar încă e unul dintre cele mai bune. E vorba de un Huawei Mate 20 Pro. Acest model are 128 GB spațiu de stocare, 6 GB de memorie RAM și trei camere foto cu care poți cuprinde tot ce vrei de Paște. Are o reducere de 13% în această perioadă.

Un telefon încă excelent pentru majoritatea sarcinilor este Samsung Galaxy Note 8. Acest smartphone are 64 GB spațiu de stocare, 6 GB de memorie RAM și două camere foto. Are și un ecran impresionant și acum e la cel mai bun preț. E la reducere cu 44%.

Honor e o marcă deținută de Huawei și a livrat anul acesta un telefon excepțional. E vorba de View 20. Are 128 GB spațiu de stocare, 6 GB de memorie RAM și un preț prea bun să-l ignori. Are o reducere de 13% acum.

Dacă vrei altă marcă, am găsit și un Nokia 8 la preț bun. Are 64 GB spațiu de stocare, rulează Android și primește actualizări destul de des, iar memoria RAM este de 4 GB. Are și o baterie de 3.090 mAh. Reducerea de acum e de 27%.

În fine, un ASUS Zenfone 5 e ceea ce probabil așteptai de la un telefon cu preț bun și specificații pe măsură. Are 64 GB spațiu de stocare, 4 GB de memorie RAM și două camere foto: 12 și 8 MP. Are o reducere de 27%.