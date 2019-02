eMAG a venit cu prețurile de primăvară care-ți bucură sufletul

eMAG a venit cu reducerile de primăvară de parcă ar veni cu ghiocei. De la laptopuri la telefoane și până la obiecte fashion și sport, prețurile sunt mai mici ca niciodată în campani Stock Busters.

Stock Busters mai ține până pe 21 februarie și ar fi păcat să nu profiți de reducerile eMAG. De exemplu, poți alege ceva electrocasnice mici pentru casă sau poți trece la un televizor mai mare, cu rezoluție mai bună.

Dintre toate acestea, eu am ales să-ți recomand niște telefoane de la eMAG care te-ar putea interesa. Sunt cu Android, dar și iOS, de la unele mai scumpe la unele mai ieftine. Fără alte introduceri, iată telefoane la preț redus.

Telefoane cu preț bun la eMAG de Stock Busters

Pentru cine dorește un telefon mai conservator, iPhone 8 Plus ar putea fi foarte bine așa ceva. Are 64 GB spațiu de stocare, scanner de amprentă la baza ecranului, două camere pe spate și un finisaj auriu. Prinzi telefonul cu preț mic la eMAG.

Samsung Galaxy S9 Plus a ajuns la eMAG cu reducere considerabilă. Are 64 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM și două camere foto principale. Unde mai pui că deja a primit actualizare la Android Pie cu noua interfață creată de Samsung. Poți cumpăra telefonul acum cu reducere considerabilă.

Nokia 7.1 are un loc special pe lista are. Are Android Pie, 64 GB spațiu de stocare și un ecran foarte bun pentru prețul pe care îl are acest telefon. Are și 4 GB de memorie RAM, iar camerele foto sunt de 12 și 5 megapixeli. Telefonul e disponibil la reducere aici.

Trebuie să iei în calcul, în campania eMAG, și un Huawei P20 Pro. Are 128 GB spațiu de stocare, trei camere foto, 6 GB de memorie RAM și a fost lansat în urmă cu un an. Găsești telefonul cu preț redus aici.

În final, Samsung Galaxy A9. Are 6 GB de memorie RAM, 128 GB spațiu de stocare și patru camere foto. Te vor ajuta toate acestea să faci poze mai bune. Poți cumpăra telefonul chiar acum.