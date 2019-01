eMAG și Samsung îți aduc reduceri masive la început de an

Dacă ai de gând să-ți schimbi televizorul în viitorul apropiat sau dacă vrei un monitor nou, atunci aruncă o privire pe ceea ce-ți oferă Samsung în noile oferte de la eMAG.

Monitorul LED Samsung LS24F350FH îți propune o diagonală a ecranului de 23,5 inci, pe format wide, iar rezoluția este ideală, Full HD. Luminozitatea maximă a display-ului este de 200 cd/m^2, iar timpul de răspuns al monitorului este de 4 ms. Unghiurile de vizibilitate sunt ideale, de 178/178 de grade, iar contrastul tipic este de 1000:1. Monitorul vine și cu câteva tehnologii utile, cum ar fi Flicker-Free sau Eye Saver. Găsești toate detaliile despre acesta AICI.

Televizorul LED 55NU7302 are o diagonală destul de mare, de 138 de centimetri, iar rezoluția display-ului este 4K, astfel că te poți bucura și de cele mai noi producții, filmate la acest standard. Televizorul are HDR10+, ca să-ți ofere culori cât mai bune, dar vine și cu alte tehnologii pentru imagine. De asemenea, are Dolby Digital Plus, iar boxele au 20 W, așa că își fac treaba destul de bine. Găsești AICI toate informațiile despre televizorul Samsung.

Monitorul LU28E570DS, tot de la Samsung, îți propune diagonala de 28 de inci, iar de data aceasta ai parte de rezoluție UHD pentru panou. Timpul de răspuns al acestui monitor este de doar 1 ms, dar unghiurile de vizualizare sunt de doar 170/160 de grade. Luminozitatea maximă este de 370 cd/m^2, iar contrastul tipic este de 700:1. Poți citi mai multe despre monitor AICI.

Televizorul Samsung 55Q7FN beneficiază de tehnologia QLED, astfel că te poți bucura de o calitate a imaginii net superioară față de sistemele anterioare. Ai la dispoziție o diagonală de 138 de centimetri, iar rezoluția panoului este Ultra HD. Alături de HDR10+, televizorul mai are o mulțime de alte tehnologii care îmbunătățesc fiecare experiență de vizionare a unui film sau a unui serial. Găsești toate informațiile despre televizor, dar și reducerea de 42%, AICI.