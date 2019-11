eMAG s-a luat la trântă cu prețurile: Samsung, Huawei la mare reducere

eMAG are o campanie cu reduceri în care prinzi produse la prețuri ca de Black Friday. Am ales telefoane, că poate vrei să faci un cadou sau să-ți faci un cadou de Crăciun.

Parada beneficiilor a început pe 25 noiembrie și se termină pe 2 decembrie. După cum îți dai seama, are legătură cu 1 decembrie, ziua națională a României. Vestea bună pentru tine e că prețurile sunt mici. Și la telefoane, și la laptopuri. Mai jos am adunat câteva produse către care să te orientezi.

eMAG cu reduceri la telefoane și laptopuri

Cel mai bun preț îl are eMAG la un Samsung. E vorba de Galaxy S10e lansat la începutul anului. Are ecran de 5,8 inci, dar are 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM și va primi în curând actualizare la Android 10. Acum e la reducere specială de 1 decembrie.

Un laptop care se remarcă în campania eMAG esste ASUS ROG Strix. Are procesor Intel Core i7, a noua generație, 4,5 GHz frecvența de operare, 15,6 inci ecranul Full HD și 8 GB de memorie RAM. Totodată, laptopul are și 256 GB stocare pe SSD și o placă grafică Nvidia GTX 1660Ti. Îl prinzi acum cu mega reducere.

OnePlus 7T e un telefon despre care nu poți zice că are un hardware prost. Are ecran de 6,55 inci Full HD+ AMOLED cu rată de refresh 90 Hz, 8 GB memorie RAM și 128 GB stocare. Are trei camere principale și-o baterie de 3.800 mAh. Telefonul, dacă îl iei acum, te ține lejer doi ani.

Huawei P30 Pro a fost lansat în primăvară și acum a ajuns să fie ceva mai ieftin. E telefonul cu cel mai bun zoom optic, are 128 GB spațiu de stocare și 6 GB memorie RAM. eMAG îl listează și la resigilate. Prețul e redus aici în campania eMAG.

Un alt laptop de luat de la eMAG este Acer Nitro 5 cu Intel Core i7, ecran de 15,6 inci Full HD, 8 GB de memorie RAM și 1 TB de stocare. Unde mai pui că are o placă video Nvidia GTX 1060 cu 6 GB memorie. Vestea mai bună e că are o reducere masivă.

iPhone Xr cu 64 GB spațiu de stocare a intrat acum în campania de reduceri. Acest model are ecran de 6,1 inci, o cameră foto de 12 megapixeli și a primit actualizare la iOS 13. E disponibil cu preț mult mai bun.