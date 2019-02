eMAG are reduceri la televizoare de zici că le dă (aproape) gratis

eMAG mai are câteva zile o campanie specială cu reduceri. E vorba de Crazy Days, iar acum a venit rândul televizoarelor.

În campania Crazy Days, eMAG promite reduceri de până la 40% la o mulțime de produse. Ofertele au ajuns online pe 8 februarie și mai țin până pe 17 februarie. Ai grijă însă, că prețurile reduse mult sunt cele mai vânate. Mai jos am adunat niște televizoare de pe eMAG ca să vezi ce poți cumpăra.

Televizoare cu super preț de la eMAG

De la Nei, în caz că ești pe nostalgie, am găsit un model fix cu 40% reducere. Are o diagonală de 109 cm și rezoluție 4K. Are două difuzoare stereo de câte 8 wați și e suficient de bun să înlocuiască actualul televizor, mai ales dacă ai unul foarte vechi. Îl poți cumpăra de aici.

La polul opus, dar cu reducere de 42% la eMAG, e un televizor Samsung QLED cu diagonală de 138 cm și rezoluție 4K. E un model smart, are un super ecran, te poți conecta la internet via Wi-Fi și e la super preț acum.

Panasonic se regăsește pe lista asta, pentru că la eMAG e un model cu super reducere de 41%. Are o diagonală de 123 cm, două difuzoare de câte 10 wați și e un smart TV4K. E disponibil acum la mega preț.

Există și un Philips foarte bun de cumpărat în perioada asta. Are o reducere de 35%, o diagonală de 139 cm și rezoluție, evident, 4K. E disponibil în campania cu reduceri de la eMAG aici.

Închei tot cu un Samsung, pentru că eMAG îl are cu reducere de 30% și e un smart TV căruia i-ai putea găsi un loc în casă. Are o diagonală de 100 cm, nu prea mare, suportă conexiune la internet prin Wi-Fi și are o greutate de doar 8,8 kilograme, astfel că îl poți pune lejer și pe perete. Îl prinzi la reducere la aici.