eMAG îți oferă reduceri atât de bune că nu-ți mai pasă de zăpada de afară

Odată cu gerul Bobotezei, pare că avem parte și de ceva zăpadă, iar reportajele de la televizor îți arată ”iadul alb” din București. Dacă vrei să uiți de asta, eMAG are niște reduceri destul de bune, de care să ții cont.

La eMAG debutează astăzi Săptămâna Electrocasnicelor, așa că dispozitivele care îți fac viața mai ușoară în bucătărie și nu numai au prețuri speciale. Reducerile sunt de până la 45%, iar mai jos ai câteva recomandări de produse.

Beko RCNA400E30ZXP e o combină frigorifică din clasa energetică A++. Are un volum total de 354 de litri, iar 257 sunt repartizați frigiderului. Combina vine cu câteva tehnologii speciale, ca NeoFrost Dual Cooling, Ion Guard și Active Odour Filter, iar fiecare dintre acestea contribuie la o experiență de utilizare cât mai bună. Beko susține că frigiderul poate ține verdețurile și legumele proaspete până la 30 de zile. Mai multe detalii despre combină găsești AICI, alături de reducerea de 30%.

Și mașinile de spălat au reduceri bune la eMAG, iar modelul Indesit IWSNE 61253 C are un preț cu 23% mai mic decât de obicei. Aceasta face parte din clasa energetică A+++. Are o capacitate de încărcare de 6 kilograme, destul de standard, iar viteza maximă e de 1200 RPM. Are 16 programe de spălare, iar cel mai rapid îți face rufele curate în doar 20 de minute. Găsești mai multe detalii despre mașină AICI.

Ca să gătești mai repede tot ceea ce ai nevoie, un robot de bucătărie sigur ți-ar fi de folos. Iar dacă nu vrei să cumperi orice produs, atunci Tefal Wizzo QB307538 e ceea ce cauți. Acesta are o capacitate de 4 litri și un motor destul de puternic, de 700 W. Ai la dispoziție accesorii pentru patiserie, dar și un accesoriu pentru tocat carne. De asemenea, ai accesorii pentru feliere și radiere. Poți folosi robotul și ca blender, dar și în alte moduri, pe care le poți afla din pagina produsului. Îl găsești AICI cu 27% reducere.