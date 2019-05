Telefoane Huawei date la eMAG cu preț de „adio”. De ce să le cumperi până nu mai ai ce face cu ele

eMAG a scăzut prețurile la telefoanele Huawei, ca să le cumperi până nu dispar de pe piață. Chiar și cele mai scumpe modele au preț redus și merită să arunci o privire pe lista cu oferte.

Sigur, e mult spus că vor dispărea de pe piață. Nu se va întâmpla asta mulți ani de acum înainte, dar s-ar putea să scadă interesul pentru ele odată ce nu va mai primi actualizările pe Android din partea celor de la Google. Administrația Trump încearcă să făcă tot posibilul ca să influențeze piața de telefoane și din Europa, dacă n-a reușit să-i înduplece pe oficialii UE să renunțe la tehnologia 5G a chinezilor.

Până atunci însă, aruncă o privire pe lista de oferte de la eMAG la telefoanele Huawei care chiar zici că au preț de adio.

Huawei P30 Pro, la eMAG, la un preț mai bun decât ai crezut vreodată c-o să fie

Huawei P30 Pro încă este „vedeta” momentului în rândul telefoanelor de top, fiind unul dintre cele mai bune din lume, deocamdată. Acesta și-a câștigat o bună reputație datorită camerei foto demnă de un flagship, dar și datorită prețului ceva mai mici (dar nu destul) decât a lui Samsung Galaxy S10 Plus.

Din fericire, eMAG a redus zielele acestea prețul și mai mult și e disponibil AICI, la un preț bun.

Huawei P30 Pro are un ecran impresionant OLED cu diagonala de 6,47 inci, numai bun pentru editarea fotografiilor direct de pe telefon. Totuși, n-o să ai prea multe de editat, pentru că are camere impresionante, trei la număr, de 40 + 20 + 8 Mp și un super-zoom excepțional.

Huawei P30 la preț incredibil, care te face să nu renunță încă la telefoanele chinezilor

Huawei P30 este „fratele” mai puțin dotat decât versiunea Pro, dar diferențele nu sunt prea mari între cele două telefoane. Dacă îți dorești un model P30 mai ieftin, îți garantezi că nu vei regreta dacă alegi această versiune.

Camerele foto sunt aproape similare, dar ai „doar” 6 GB de RAM și 128 GB memorie de stocare.

Telefonul este disponibil aici, la un preț acceptabil, AICI.

Huawei Mate 20 Pro, încă bun, dar mai ieftin, la eMAG

Acest telefon rămâne în continuare unul dintre flagship-urile de excepție ale companiei chineze. Nu doar că nu se va demoda încă cel puțin un an de acum înainte, dar este aproape la fel de performant ca P30 Pro, dacă nu iei n calcul super-zoomul celui din urmă.

Specificațiile și prețul incredibil de mic le vezi AICI.