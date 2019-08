eMAG golește depozitul pentru Note 10: prețuri mici la telefoane Samsung

eMAG a tot avut reduceri considerabile la telefoane Samsung, dar parcă acum a vrut să întreacă orice așteptare. În pregătirea vânzării noului smartphone, Galaxy Note 10, magazinul listează numeroase telefoane lansate în ultimele șase luni sau ultimul an la prețuri mici. Ți-am făcut o listă să știi ce alegi.

Până anul viitor în primăvară, cel mai bun telefon Samsung pe piață va fi Galaxy Note 10. Sunt două versiuni anul acesta, Note 10 cu ecran de 6,3 inci și Note 10 Plus cu ecran de 6,8 inci. eMAG le are deja la precomandă, dar pe lângă acestea are și numeroase modele mai vechi sau mai noi la prețuri mici.

Telefoane Samsung cu preț mic la eMAG

Samsung Galaxy S10 a fost lansat în primăvară. Acum are o reducere de 1.000 de lei, ceea ce nu-i deloc puțin. Telefonul beneficiază însă de un hardware foarte bun, cum ar fi trei camere foto pe spate, un ecran HDR10+ și un scanner ultrasonic integrat în ecran. Îl cumperi în variantă de 128 GB aici.

Vorbim de Note, astfel că eMAG are reducere mare la Galaxy Note 9 din 2018. Are un ecran mare, o baterie care duce mult, dar și 6 GB memorie RAM și 128 GB spațiu de stocare. Unde mai pui că prețul a scăzut enorm în ultima perioadă. Îl prinzi cu cel mai bun preț aici.

Samsung Galaxy S10e e telefonul surpriză de anul acesta. Are 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM și dimensiuni care îl fac ușor de folosit cu o singură mână. Are și scanner de amprentă integrat în butonul Power, iar prețul la eMAG a scăzut considerabil. Îl iei la cea mai bună ofertă de aici.

Dacă vrei ceva cu preț foarte bun, dar și cu hardware decent, atunci ar trebui să te orientezi spre Samsung Galaxy S9 Plus. E listat de eMAG cu reducere mare, iar aici e vorba de versiunea cu 256 GB spațiu de stocare și 6 GB memorie RAM. Are două camere principale. Ai cel mai bun preț aici.