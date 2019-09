eMAG golește depozitul înainte de iPhone 11: ce reduceri masive prinzi

iPhone 11 va fi prezentat pe 10 septembrie. Dar înainte de acest moment eMAG are câteva reduceri demne de luat în seamă. Sunt toate la iPhone, modele mai noi și mai vechi, al căror preț a scăzut considerabil. Le-am adunat aici pe cele care să te intereseze.

Cum e firesc, înainte de un nou iPhone, prețul la cele vechi scade. Așa se întâmplă și acum la eMAG. Am căutat în categoria de resigilate să văd cât de mult a scăzut. Și am găsit câteva modele pe care să dai banii, dacă nu ești interesat de cel mai nou model.

eMAG are telefoane iPhone ieftine

Până acum, iPhone Xr a fost un hit. E mai ieftin decât modelele de top, oferă același hardware, o cameră foto foarte bună și 64 GB spațiu de stocare. Îl poți prinde la eMAG cu un preț bun.

iPhone SE e telefonul acela care a făcut impresie bună încă de la lansare. Acum a ajuns la un preț deosebit de mic. Încă are acces la cel mai nou sistem de operare și e cel mai mic iPhone. Astfel, ți-e ușor să-l folosești cu o singură mână. Modelul în cauză are 32 GB spațiu de stocare. Îl găsești la preț bun aici.

eMAG listează și iPhone 7 de 32 GB cu preț bun. Acesta e primul model rezistent la apă, încă are o cameră foto decentă și prețul e excelent acum. Îl găsești aici.

N-ai cum să ignori iPhone X. E primul model cu Face ID, e primul care a costat peste 1.000 de dolari, iar la eMAG a ajuns la un preț decent acum, față de momentul lansării. Aceasta e versiunea cu 64 GB spațiu de stocare. Și îl poți cumpăra de aici.

În fine, dacă vrei un model mai mare, dar nu chiar iPhone Xs Max care e scump, poți alege un iPhone 8 Plus. Acesta are 64 GB spațiu de stocare, ecran de 6,5 inci și două camere foto. Vestea mai bună e că are reducere de preț acum.