eMAG cu prețuri ca de sărbătoare îți aduce telefoane Samsung ieftine

eMAG se poartă la mijloc de august de parcă ar fi Black Friday. Are o campanie cu reduceri numeroase, iar dintre cele disponibile am remarcat telefoane Samsung la preț excelent. De la modele high-end până la cele de regulă ieftină, ai ce să alegi, cu siguranță.

Black Friday va fi abia spre final de noiembrie, dar până atunci ai campania Summer Crazy Days. eMAG promite cu aceasta reduceri de până la 45%. Am căutat printre telefoanele listate de eMAG unele de la Samsung, dat fiind că e cel mai mare producător și-ți asigură cel mai bun service. Partea și mai bună e că astfel nu trebuie să mai aștepți Galaxy Note 10 sau mai știu eu ce alt telefon din toamnă. Poți lua direct Samsung Galaxy S10.

Ce telefoane Samsung prinzi la preț mic acum la eMAG

Primul telefon Samsung care se remarcă la eMAG este Galaxy A70. Are 6 GB de memorie RAM, 128 GB spațiu de stocare și un ecran de 6,7 inci suficient de mare cât să te bucuri de toate serialele pe care le vrei. Totodată, are și-o cameră triplă pe spate: 32, 5 și 8 MP. Prețul e perfect aici.

Pentru că tot am zis de seria Galaxy S, ei bine, Samsung Galaxy S10e își face loc lejer pe orice listă cu recomandări de cumpărături. Are 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM, dar și două camere foto pentru toate pozele pe care ai fi vrut să le surprinzi în vacanță. Telefonul e la poate cel mai mic preț de până acum.

Dacă seria Note e cea care te interesează, nu poți omite modelul Galaxy Note 9. E un telefon cu 128 GB spațiu de stocare și 6 GB de memorie RAM, iar ecranul este impresionant. Unde mai pui că și pe camere foto stă foarte bine. Totodată, are un hardware excelent, care te mai ține încă doi ani. Îl găsești cu preț prea bun aici.

eMAG mai are și cel mai apropiat model de Galaxy Note 10. Se numește Samsung Galaxy S10 Plus. Are 128 GB spațiu de stocare, 8 GB memorie RAM, un ecran impresionant de 6,4 inci și trei camere foto pe spate. Îl găsești aici la reducere ca să nu mai aștepți.