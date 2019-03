Ofertele eMAG pentru cele mai tari telefoane: Samsung, Huawei, iPhone

La eMAG au ajuns cele mai tari telefoane ale acestui moment. Le-am adunat pe toate aici – de la Samsung și Huawei până la iPhone – ca să știi ce alegi.

Huawei P30 Pro e proaspăt anunțat și deja listat în România. Samsung Galaxy S10 e disponibil încă din februarie. Iar iPhone Xs Max, ei bine, e din toamna lui 2018, dar încă cel mai bun telefon Apple. eMAG le are pe toate și mai jos le regăsești cu prețurile lor.

Oferte de la eMAG: cele mai bune modele Samsung, Huawei și Apple

Huawei P30 Pro e versiunea premium a companiei și eMAG îl are în două versiuni. Telefonul are un ecran de 6,5 inci Full HD+ OLED, rezistă la apă și praf, are procesorul Kirin 980 și o baterie de 4.200 mAh. Se încarcă foarte repede atât pe fir, cât și wireless.

Ansamblul foto e cel mai important aspect: are o cameră de 40 MP, de 16 MP și 8 MP. Fiecare dintre ele îndeplinește alt rol. Totodată, telefonul poate livra și un zoom 10x hibrid, dar și unul digital 50x. Dacă ești interesat de selfie-uri, ai o cameră de 32 MP.

Samsung Galaxy S10 e la eMAG în mai multe versiuni. De exemplu, poți cumpăra modelul cu 128 GB stocare și 8 GB memorie RAM. Are trei camere foto: telefoto, ultrawide și normal, iar telefonul are un scanner de amprentă integrat în ecran. Îl poți cumpăra de aici.

Samsung Galaxy S10 Plus e modelul mai mare, un pic mai scump, cu aproximativ aceleași dotări. Dar dacă dai mai mult, îl poți cumpăra cu un spate din ceramică. Toate versiunile sunt disponibile aici.

De la eMAG am ales și un iPhone Xs Max cu 256 GB spațiu de stocare. Dacă alegi cu 64 GB stocare, s-ar putea să te regăsești în situația destul de tristă de-a umple spațiul repede. Mai bine iei din start ceva mai bun. Ecranul are 6,5 inci și telefonul are două camere foto principale. E disponibil acum cu reducere.