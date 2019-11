eMAG bagă oferte la mii de produse: televizoare și telefoane mai ieftine

Până la Black Friday, eMAG bagă tare la o campanie cu mii de produse. Are reduceri la telefoane, televizoare, mașini de spălat și chiar produse de îngrijire. Am adunat mai jos câte ceva ca să vezi ce poți cumpăra acum.

Campania eMAG cu cele mai vândute produse scoate în față acele lucruri pe care majoritatea românilor le-au cumpărat în ultima vreme. De la telefoane Samsung sau Huawei până la televizoare Nei. Am ales câte ceva din toate, ca să ai ce să verifici și să vezi dacă e pentru tine.

Produse cu preț redus la eMAG

Chiar dacă vor mai fi telefoane Samsung anul acesta, deocamdată ai cea mai bună variantă sub forma lui Galaxy S10e. eMAG are modelul cu 128 GB spațiu de stocare și 6 GB memorie RAM. Va fi actualizat în acest an la Android 10 cu interfața One UI 2.0. Are și două camere foto principale. Îl prinzi cu preț redus aici.

Nokia 7.2 e un telefon bun, mai ales când ții cont că nu vrei să cheltui prea mult. Are 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM și primeșt actualizare la Android 10. Acum îl poți prinde cu preț bun.

OnePlus 7T e un telefon cu preț excelent pentru ce hardware are. Ai un ecran de 6,55 inci Full HD+ AMOLED cu rată de refresh 90 Hz, 8 GB memorie RAM și 128 GB stocare. Are trei camere principale și-o baterie de 3.800 mAh. Pentru un flagship, are un preț foarte bun acum.

iPhone Xr cu 64 GB spațiu de stocare a intrat acum în campania de reduceri. Acest model are ecran de 6,1 inci, o cameră foto de 12 megapixeli și a primit actualizare la iOS 13. E disponibil cu preț mai bun.