eMAG are reducerile care te ajută să umpli ghetele de Crăciun

Mai sunt câteva zile înainte de Crăciun. Dacă n-ai luat nimic, poate găsești pe eMAG. Am ales câteva produse numai bune de pus în coș.

Cu doar câteva zile înainte de Crăciun, eMAG încă mai are campania cu reduceri denumită eMAGIA Sărbătorilor. A adus aici oferte pentru aproape toate produsele din ofertă, din toate categoriile. De la telefoane la laptopuri, de la televizoare până la produse de îngrijire personală, ai putea găsi aici ce-ai nevoie pentru Crăciun.

Ofertele de la eMAG de care să profiți acum

Un telefon care se remarcă în oferta eMAG e Huawei P30 Pro. E telefonul cu cel mai bun zoom optic, are 128 GB spațiu de stocare și 6 GB memorie RAM. Prețul e mai mic acum.

iPhone 8 Plus cu 64 GB spațiu de stocare a intrat și în această campanie de reduceri. Acest model are ecran de 6,5 inci, două camere foto de 12 megapixeli și a primit actualizare la iOS 13. Unde mai pui că are și scanner de amprentă. E disponibil cu reducere mai mare aici.

eMAG are și un telefon special. OnePlus 7T e un model despre care nu poți zice că are un hardware prost. Are ecran de 6,55 inci Full HD+ AMOLED cu rată de refresh 90 Hz, 8 GB memorie RAM și 128 GB stocare. Are trei camere principale și-o baterie de 3.800 mAh. Telefonul te ține lejer doi ani.

De la Samsung există un Galaxy A50 cu 128 GB spațiu de stocare, 4 GB memorie RAM și un ecran de 6,4 inci. Îl poți cumpăra de aici.

Nokia 7.2 e un telefon lansat anul acesta, iar eMAG îl are la preț bun. Are 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM și primește actualizare la Android 10. Partea mai bună e că-l poți prinde cu preț mic.

De la Huawei mai poți cumpăra un Y6 2019 cu 32 GB spațiu de stocare la sub 600 de lei. Dar poate te interesează produsul premium al anului. Aici e vorba de Huawei P30 Pro, cu 256 GB spațiu de stocare și 8 GB memorie RAM, la care eMAG are reducere bună acum.