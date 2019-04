eMAG a băgat reducerile perfecte pentru Paște: prețuri mici, produse multe

eMAG a venit cu campania de reduceri pe care o așteptai înainte de Paște. Nu lipsesc telefoanele, produsele de înfrumusețare și televizoarele.

În campania eMAG pentru Paște, denumită Easter Sales, sunt peste două milioane de produse cu prețuri reduse cu până la 40%. Ai șanse să le găsești și la reduceri mai bune de atât, dar cam așa e marja la care să te aștepți. Mai jos regăsești câteva telefoane numai bune de cumpărat.

Reducerile excelente de la eMAG înainte de Paște

O recomandare care se va tot regăsi în listele noastre pentru anul acesta este Honor View 20. Acest telefon a fost introdus pe piața din Europa la începutul anului. Acum, eMAG îl are deja la reducere. Telefonul are o cameră foto foarte bună, 128 GB spațiu de stocare și 6 GB memorie RAM. Îl poți cumpăra cu preț mic de aici.

Chiar dacă Samsung Galaxy S10 e deja pe piață, Galaxy S9 Plus a rămas un telefon foarte bun pe care să îl cumperi. Are două camere foto, 64 GB de stocare și 6 GB de memorie RAM. Mai mult, are același sistem de operare ca Galaxy S10, iar eMAG îl are cu o reducere impresionantă. Îl poți cumpăra de aici.

Huawei Mate 20 Pro a fost una dintre vedetele din 2018. Acum a ajuns la reducere la eMAG și e o ocazie excelentă să îl cumperi. Are 128 GB spațiu de stocare, 6 GB de memorie RAM și trei camere foto foarte bune. Telefonul are și cel mai nou Android, iar ecranul e impresionant. E disponibil aici cu preț redus.

În fine, e loc pe listă și pentru un ASUS Zenfone 5, telefonul introdus de companie în martie 2018 și care încă își ține foarte bine valoarea. Are ecran de 6,2 inci full HD+, 4 GB de memorie RAM și 64 GB spațiu de stocare. Are și port USB-C și un design destul de plăcut. eMAG îl are cu reducere de 20%. Îl poți comanda de aici cu preț mai mic.