Anunțul Digi pentru milioane de români: telefoane la zero lei. Cum le iei?

Grupul Digi | RCS-RDS face tot ce poate ca să prindă mai mulți clienți înainte de Paște. Și ai și tu de câștigat cu ultimul anunț.

Digi | RCS-RDS e singurul operator 100% local de pe piața din România. În lupta cu giganți ca Orange și Vodafone, operatorul încearcă tot felul de opțiuni. Așa a ajuns să dea telefoane cu zero lei, dacă profiți de ultima ofertă. Cum prinzi și tu astfel de telefoane ieftine de la Digi | RCS-RDS?

Telefoane cu zero lei avans la Digi | RCS-RDS

Digi | RCS-RDS promite, cu cea mai tare ofertă de până acum, convorbiri nelimitate în rețelele naționale, fixe sau mobile, dar și internet nelimitat în 4G. Aceste opțiuni sunt incluse în abonament, trebuie doar să alegi abonamentul potrivit.

E vorba în acest caz de abonamentul Digi Optim Nelimitat. Dar, probabil, te interesează ce telefoane bune poți prinde cu zero lei avans. Ei bine, am căutat prin ce are disponibil operatorul ca să alegi mai bine.

Oferta operatorului Digi | RCS RDS e valabilă doar până pe 30 aprilie și e disponibilă în magazine. Ai însă timp suficienți să profiți de ea înainte de Paște și să ai un telefon nou.

E important să reții că telefonul îl plătești în rate. Sunt două variante de creditare: ING Acum și UniCredit Consumer Financing. Sunt 24 de rate egale, comisioane zero și se acordă pe loc în magazinele operatorului. Mai multe detalii ai pe site.

Top 3 telefoane cu zero lei avans la Digi | RCS-RDS

Cel mai bun telefon ar fi Nokia 7 Plus. Are un ecran generos de 6 inci Full HD+, o cameră duală de 12 MP, respectiv 13 MP, 4 GB de memorie RAM și 64 GB spațiu de stocare. Bateria este de 3.800 mAh.

Este apoi un Samsung Galaxy A40, model nou, proaspăt lansat. Are un ecran generos de 5,9 inci Full HD+, o cameră duală de 16 MP, respectiv 5 MP, 4 GB de memorie RAM și 64 GB spațiu de stocare. Bateria este de 3.100 mAh.

În fine, tot un Samsung: Galaxy A40. Are un super ecran de 6,4 inci Full HD+, o cameră triplă de 25 MP, 8 MP, respectiv 5 MP, 4 GB de memorie RAM și 128 GB spațiu de stocare. Bateria este de 4.000 mAh.