Digi RCS | RDS, anunț pentru toți utilizatorii înainte de Crăciun: cum pui mâna pe un Smart TV

Digi RCS | RDS te-a obișnuit cu oferte în perioada de Black Friday, dar și în mai multe momente din an. Acum, nu avea cum să rateze nici perioada sărbătorilor.

În perioada Black Friday, grupul Digi RCS | RDS a dat toate abonamentele la jumătate de preț. Poate ai profitat, poate nu, dar oferta era clar una tentantă. A venit apoi cu telefoane la prețuri extrem de mici. Unele, chiar din gama Samsung, oferite la zero lei.

Acum, în preajma sărbătorilor, vine cu noi oferte. Are în continuare telefoane la prețuri modice, dar plusează și cu o ofertă la un Smart TV. Pe care-l poți lua gratis.

Ofertă la Digi RCS | RDS: cum îți iei Smart TV înainte de Crăciun

Ca să pui mâna pe un Smart TV de la Digi înainte de Crăciun, trebuie să intri pe site-ul operatorului. Completezi AICI un formular și poți câștiga un televizor de ultimă generație, dar și un sistem Home Cinema.

Promoția se desfășoară în perioada 2-16 decembrie. Ai destul timp, așadar, să-ți încerci norocul. În campania intră automat toți abonații care completează formularul pus la dispoziție.

Nu uita nici de abonamentele speciale pe care le pune Digi la dispoziție în această perioadă: cu abonamentul Digi Mobil Optim Nelimitat ai convorbiri nelimitate şi net mobil nelimitat în reţeaua 4G. Dacă iei mai mult de patru abonamente, dai doar trei euro pe lună. Iar dacă iei un singur abonament, costă cinci euro pe lună.

Ca telefoane, există Nokia 2.2 cu zero lei avans și 37 lei rată pe lună, Motorola E6 Plus cu 45 lei rata pe lună sau Samsung Galaxy A10 cu zero lei avans și 54 lei rata pe lună. Dacă vrei un telefon mai bun, Digi | RCS-RDS oferă și Motorola One Vision cu 159 lei avans și 82 lei rata pe lună sau Samsung Galaxy A40 cu 149 lei avans și 75 lei rata pe lună.

Ar trebui să mai știi că telefoanele se contractează pe 24 de luni cu unul dintre abonamentele Digi Mobil Optim, cu plata integrală sau în 12 de rate fără dobândă și cu avans zero.