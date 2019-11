De ce eMAG închide site-ul înainte de Black Friday, fenomen fără precedent

Pe cât de flexibil e comerțul online, pe atât de ciudată e decizia eMAG de-a închide site-ul înainte de Black Friday. Acum, campania debutează pe 15 noiembrie, dimineața. În noaptea dintre 14 și 15 noiembrie, site-ul nu va fi disponibil. Și răspunsul poate fi găsit în urmă cu opt ani.

Black Friday a debutat în România în 2011, când eMAG alături de alte câteva magazine a importat ideea la noi. Primul an a fost însă dezastruos. Chiar dacă au fost reduceri, clienții au fost prea numeroși. Asta avea să admită și cofondatorul eMAG Radu Apostolescu într-un interviu din 2014.

„[Primul Black Friday la eMAG] a fost un dezastru, deși nu s-a văzut nimic. Asta a fost nebunia de a face lucrurile altfel. Am mers în State, am văzut bătălia și energia degajată și am zis că trebuie să facem același lucru și în România. În exterior a ieșit foarte bine, înăutru nu a ieșit așa de bine pentru că am uitat câteva detalii: coordonarea stocurilor în timp real, de exemplu. Am avut niște desincronizări, s-a comandat marfă peste stoc, am vândut-o în pierdere, dar a merit. A fost cel mai bun training pentru toată echipa. Cred că nici paznici nu o vor uita vreodată”.

Radu Apostolescu, cofondator eMAG, pentru Adevărul în 2014