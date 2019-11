Categoria „secretă” de pe eMAG pe care s-o urmărești acum: sunt deja telefoane Samsung la preț mic

După ce-a trecut Black Friday, e o categorie specială de pe eMAG pe care s-o urmărești. Aici ajung produsele pe care clienții care le-au prins cu preț bun le dau înapoi. Iar returul înseamnă că tu poți prinde telefoane, televizoare și electrocasnice la prețuri mai mici. Am adunat aici telefoane Samsung.

Categoria de resigilate este cea mai bună pe care s-o urmărești acum pe eMAG, după Black Friday. Au început livrările, unii vor da unele produse înapoi și le poți prinde tu la preț mai mic. Categoria de resigilate are deja numeroase produse, dar în următoarele săptămâni, foarte probabil, va fi și mai populară.

Telefoane Samsung de luat și acum cu preț bun de la eMAG

Primul telefon este Galaxy S10e. E cel mai mic telefon din serie, dar nu stă prost când vine vorba de hardware. Are 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM și un ecran de 5,8 inci pentru cei care nu vor un telefon cu ecran prea mare. eMAG îl are cu 25% reducere. Îl poți cumpăra de aici resigilat.

În categoria de resigilate de pe eMAG este și Samsung Galaxy Note 10 Plus. E cel mai nou model al producătorului, dar și cel mai scump. Acest model are 256 GB spațiu de stocare, 8 GB memorie RAM și un ecran imens. Unde mai pui că-i singurul telefon premium cu stylus, acel S Pen care are diverse funcționalități. Are preț redus aici.

Cel mai tare telefon pe care ți-l poți lua anul acesta este Samsung Galaxy A80. Acest model se remarcă printr-o cameră rotativă. Astfel, chiar și pentru selfie ai cei mai buni senzori. Modelul în cauză are și 128 GB spațiu de stocare, dar și 8 GB memorie RAM. Îl prinzi cu super preț aici.

Seria Note are un public numeros, așa că am căutat și un Note 9. E ceva mai ieftin decât modelul de anul acesta, dar încă-și face treaba. eMAG are la resigilate modelul cu 128 GB spațiu de stocare și 6 GB memorie RAM. Are două camere principale. Îl poți cumpăra cu preț redus de aici.