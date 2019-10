OnePlus, oficial în România: cât costă OnePlus 7T și 7T Pro la eMAG

OnePlus 7T a fost primul, iar din 10 octombrie e oficial și 7T Pro. Compania le vinde oficial și în România, deocamdată la eMAG. Astfel, ai siguranța că prețul e unul corect, față de canalele neoficiale de până acum.

OnePlus 7T și 7T Pro sunt cele mai noi telefoane ale companiei. Așa cum a obișnuit cu strategia sa de lansare, primăvara ai o lansare, toamna alta. Și acestea vor fi cele pe care le vei putea cumpăra până prin mai – iunie 2020. Ca design nu sunt schimbări mari față de generația precedentă. Ca hardware, ei bine, sunt aduse îmbunătățirile la care te puteai aștepta.

Ce a reușit compania atât cu OnePlus 7T, cât și cu 7T Pro e să lanseze un telefon cu Android 10 înaintea Google. Pixel 4 va fi prezentat abia pe 15 octombrie. Iar Huawei P30 Pro nu se pune, că a fost lansat în primăvară și relansat acum cu design un pic schimbat și noul sistem de operare.

Cât costă OnePlus 7T și 7T Pro și ce specificații au

Sunt două diferențe mari între cele două telefoane: camera de selfie și ecranul curbat. OnePlus 7T are o cameră de selfie integrată în ecran, sub forma unei picături, în timp ce versiunea Pro are una retractabilă. Apoi, ecranul e curbat la modelul Pro și plat la cel standard.

Ca hardware, OnePlus 7T are un ecran de 6,55 inci Full HD+ AMOLED cu rată de refresh 90 Hz, 8 GB memorie RAM și 128 GB stocare. Camerele principale sunt așa: 48 megapixeli pentru cea standard, 12 MP pentru zoom (zoom optic 2x) și 16 MP pentru ultrawide. Cea de selfie e de 16 MP. Are o baterie de 3.800 mAh și suportă încărcare rapidă Warp Charge la 30 wați.

OnePlus 7T Pro are un ecran de 6,67 inci AMOLED 90Hz, 8 GB memorie RAM și 256 GB spatiu de stocare și baterie de 4.085 mAh. Camerele principale sunt distribuite astfel: 48 MP pentru wide, 8 MP pentru zoom (zoom optic 3x) și 16 MP pentru ultrawide. Cea de selfie e de 16 MP, de tip periscop.

Ambele telefoane folosesc procesorul Qualcomm Snapdragon 855+, cel mai nou, dar și tehnologia UFS 3.0 pentru stocare, ceea ce înseamnă viteze mai mari decât pe alte telefoane. Iar Warp Charge, că tot l-am menționat la încărcare, îți dă 50% încărcare în 20 de minute. Sau 70% în 30 de minute. Oricum, rapid. Atât timp cât folosești cablul și încărcătorul originale.

Cât de mare e prețul la noi față de alte țări?

Cât de scumpe sau de ieftine sunt față de prețul oficial? Cum ziceam, cele două sunt listate de eMAG (și de Flanco) oficial. Dar, după cum ai remarcat la alte telefoane, prețul în lei poate fluctua destul de mult față de cel în euro. Aici nu-i cazul. Primul costă 600 de euro (aproximativ 2.853 lei) și cel de-al doilea costă 760 euro (aproximativ 3.614 lei). Ambele prețuri sunt luate de pe site-ul OnePlus.

Mai există însă un OnePlus 7T mai scump: McLaren Edition. Va fi la vânzare din 5 noiembrie la un preț de 860 euro (aproximativ 4.090 lei). E la fel ca versiunea Pro, dar cu o nuanță specială de culoare și 12 GB memorie RAM. Ecranul e QHD+ și păstrează rata de refresh.