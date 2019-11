Cât costă NFS Heat în România și care sunt marile surprize

Need For Speed, pentru mulți, e jocul copilăriei și jocul internet cafe-urilor. Între timp, a ajuns la un nou capitol: NFS Heat. E deja disponibil în România.

După lansarea FIFA20, Electronic Arts a lansat NFS Heat. Jocul continuă una dintre cele mai de succes francize din gaming. Vestea mai bună e că acest titlu a fost dezvoltat de EA România în colaborare cu studiourile EA din Göteborg și Guildford. E disponibil la nivel global pentru PlayStation 4, Xbox One și PC.

NFS Heat în România:

În NFS Heat, vei avea acces la unele dintre cele mai tari mașini din lume, de la Aston Martin, BMW și Mercedes-Benz până la Porsche și Polestar 1. Cea din urmă e prima mașină hibrid-electrică de performanță. Debutează în jocuri video cu acest titlu. Totodată, Heat oferă cele mai ample posibilități de personalizare de până acum, inclusiv o selecție mare de opțiuni pentru performanță și stil.

NFS Heat oferă posibilitatea de a-ți personaliza propriul personaj. Pornești de la 12 avataruri prestabilite, care pot fi adaptate în detaliu, în funcție de preferințele și stilul fiecăruia. Îmbrăcămintea și accesoriile Adidas, Givenchy, Puma și ale altor branduri renumite permițându-le jucătorilor să își dezvolte un stil personalizat nu doar la volan, ci și în afara mașinii.

NFS Heat te duce într-un oraș cu totul nou

Acțiunea din NFS Heat se întâmplă în Palm City. E o lume nouă, unde competitorii își pot alege propriul mod de joc. Fie urcă în ierarhii prin participarea la evenimente consacrate pentru a câștiga bani pe timpul zilei, fie riscă totul pentru reputație și recompensele mari, în cursele derulate noaptea.

Cum probabil ți-ai dat seama, jocul se desfășoară într-o lume urbană nouă, luminoasă, dar care devine un loc de joacă periculos odată ce apune soarele și este înlocuit cu luminile de neon. Orașul din Heat e inspirat de Miami.

Abonații EA Access și Origin Access Basic se pot bucura de 10 ore în care se pot juca Need for Speed Heat și de o reducere de 10% la cumpărarea jocului. Abonații Origin Access Premier primesc beneficiile Basic, în plus față de accesul la joc pe PC pe toată perioada abonamentului.