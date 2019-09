Când apare iPhone 11 în România și de unde îl vei putea cumpăra

Acum că noul telefon Apple a fost anunțat, sigur te interesează când apare iPhone 11 în România. În caz că prețul e cel care te preocupă, da, la noi va fi mai scump decât în America. Dar față de prețurile din UE nu-i o diferență chiar așa mare.

Evenimentul Apple dedicat noului telefon a ajuns la final, așa că urmează cea mai importantă întrebare: când o să fie la noi. Cum era de așteptat, prețurile sunt mai mari decât ale telefoanelor cu Android. Strategia Apple e însă și să țină pe piață modele mai vechi, la un cost ceva mai mic – cum ar fi iPhone Xr la 600 de dolari.

Cât despre momentul când apare iPhone 11 în România, operatori ca Orange, Vodafone și magazine ca eMAG sau iStyle n-au anunțat încă nimic. Astfel, la ora publicării acestui articol, informațiile oficiale nu există. Așa că am apelat la calendarul din 2018, dat fiind că Apple a respectat, până acum, parcursul de anul trecut.

Când apare iPhone 11 în România

Față de momentele din trecut, când un iPhone nou întârzia destul de mult înainte să ajungă la noi, acum lucrurile se mișcă ceva mai repede. Momentul lansării în România coincide cu disponbilitatea din alte țări. Din păcate, nu va fi în primul val de lansări.

iPhone 11 și iPhone 11 Pro sunt așteptate în magazinele și la operatorii de la noi pe 20 septembrie la precomandă. Apoi, livrările vor fi făcute din 27 septembrie.

Orange, Vodafone și Telekom sunt operatorii mari din România așteptați să aibă la precomandă telefoanele pe 20 septembrie. La pachet vor mai fi magazine ca eMAG – care are și cel mai mare Apple Shop din România -, Flanco, Altex și chiar iStyle, încă partener Apple. Deocamdată, eMAG n-a avut decât o pagină cu live-ul evenimentului.

La ce preț ar ajunge iPhone 11 în România

În articolul în care am discutat despre ce preț va avea iPhone 11 în România, am menționat că cel mai bun indicator este prețul din 2018. Apple, la nivelul Statelor Unite ale Americii, nu a schimbat nimic – doar a ieftinit modelul iPhone 11 cu 50 de dolari față de iPhone Xr. Astfel, mai jos am trecut prețurile aproximative. Sper că nu vor fi mai mari.

iPhone 11

64 GB sub 3.900 de lei

128 GB sub 4.300 lei

256 GB sub 4.600 lei

iPhone 11 Pro

64 GB sub 5.500 de lei / iPhone Xs 64 GB a fost listat la 5.400 de lei

a fost listat la 5.400 de lei 256 GB sub 6.300 de lei

512 GB sub 7.400 de lei

iPhone 11 Pro Max

64 GB sub 6.000 de lei / iPhone Xs Max 64 GB a fost listat la 5.900 de lei

a fost listat la 5.900 de lei 256 GB sub 6.800 lei

512 GB sub 7.900 de lei

Mai sus am folosit prețurile Telekom, deoarece e operatorul din România care le-a adus în același timp cu Orange și Vodafone, și cu magazinele, dar prețul a fost exprimat în lei, nu în euro.

Ce specificații are fiecare versiune de iPhone 11

iPhone 11

Ecran: 6,1 inci LCD cu rezoluție Retina HD

Procesor și RAM: A13 Bionic și 4 GB (memoria RAM n-a fost confirmată de Apple)

Stocare: 64, 128 și 256 GB

Camere foto: 12 MP (selfie) și modul dual de 12 MP pe spate – ultrawide și normal cu posibilitatea de zoom optic 2x și zoom digital până la 5x

Funcționalități: Nigh Mode pentru cameră, Face ID îmbunătățit, filmare 4K la 60 fps, slow-motion la 120 sau 240 fps, Wi-Fi 6, Smart HDR

Ecran: 5,8 inci OLED cu rezoluție Super Retina XDR

Procesor și RAM: A13 Bionic și 6 GB (memoria RAM n-a fost confirmată de Apple)

Stocare: 64, 256 și 512 GB

Camere foto: 12 MP (selfie) și modul triplu de 12 MP pe spate – ultrawide, clasic și zoom. Zoom optic 2x și zoom digital până la 10x

Funcționalități: Wi-Fi 6, Face ID mai rapid, video 4K la 60 fps și slow-motion la 120 sau 240 fps