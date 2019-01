Cadou de la ASUS dacă îți cumperi laptop nou. Ce primești în ROG Box?

ASUS a adus în România laptopuri cu plăci video Nvidia RTX. Odată cu ele, a adus și un cadou. Cumperi un laptop de tipul acesta și primești garantat un pachet cu câteva surprize în interior.

Pe 29 ianuarie, ASUS România a pornit o campanie specială pentru noile laptopuri Republic of Gamers. Ține până pe 7 aprilie și se lasă cu cadouri pentru tine. În perioada asta, dacă cumperi un laptop ROG cu Nvidia GeForce RTX primești garantat un ROG Box.

Am primit și noi cutia ca să vedem ce-i în ea. I-am făcut un unboxing, după cum vezi în videoul de mai jos, și fix produsele acestea vor ajunge și la tine.

Ce am găsit în ROG Box?

un mouse ROG GX1000

un mousepad ROG GM50

un rucsac ROG Ranger BP1500

un tricou personalizat cu emblema ROG

o șapcă cu emblema ROG

o cană cu emblema ROG

Mouseul are senzori laser de înaltă precizie, de până la 8200dpi, și teflon pe picioarele de sub acesta ca să n-ai probleme în jocurile video. Merge la fix pe mousepad, care are 40 pe 90 de centimetri cu o bază din cauciuc și o țesătură specială pentru alunecare optimă.

Sigur, că tot vorbim de laptopuri, rucsacul ROG Ranger o să te ajute să ai gaming portabil. Are o capacitate de 16 litri și e fabricat din materiale rezistente la zgârieturi.

Ce laptopuri ASUS se califică pentru campania asta cu ROG Box?

Sunt trei modele listate de PC Garage, magazin de la care trebuie să faci achiziția în perioada campaniei.