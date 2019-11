Black Friday la eMAG: 5 televizoare pe care să rupi Netflix în două

Cei mai mulți consumatori aleg să aștepte până de Black Friday. La ce reduceri are eMAG, nu-i poți condamna. Aici am adunat câteva televizoare care să te intereseze.

Apariția platformelor de streaming precum Netflix și HBO Go au dat multora un motiv pentru care să-și cumpere un televizor. Televizoarele sunt smart, calitatea e mai mare și, per total, te bucuri altfel de conținut.

Anul acesta, Black Friday are are loc pe data de 15 noiembrie. eMAG are câteva destul de bune la televizoare. Astfel, îți poți cumpăra cu bani puțini unul nou, ca te bucuri mai mult de sesiunile de binging de pe Netflix. Și nu uita de celelalte reduceri care fac norma.

Ce televizoare poți cumpăra la reducere de pe eMAG de Black Friday

Philips are o serie nouă de televizoare anul acesta. Modelul cu Android TV, 126 cm diagonală și rezoluție 4K e sub 3.000 de lei. De Black Friday se poate duce mult mai jos. Îl găsești aici, ca să știi ce să cumperi rapid.

Modelul de smart TV Samsung 55RU7302 vine cu un ecran LED, care suportă tehnologia HDR și o rezoluție 4K. Are 138 de cm și un ecran curbat. Samsung atrage atenția asupra culorilor naturale pe care ți le oferă televizorul, dar și asupra detaliilor, care ar fi la fel de clare ca în realitate. Îl poți găsi la un preț bun pe eMAG.

Modelul Samsung 50RU7102 are un ecran LED cu o diagonală de 125 cm. Compania spune că te poți bucura de televizorul 4K UHD, care are de 4 ori mai mulți pixeli decât televizorul FHD. Îl găsești la preț redus aici.

Televizorul Philips 43PUS7304/12 este unul interesant. Este un smart TV, cu o diagonală display de 108 cm, ecran LED. Beneficiază de suport HDR și are o rezoluție 4K. Televizorul are și propriul sistem de operare și rulează cu Android. Îl poți găsi în oferta eMAG de Black Friday.

De la Panasonic e unul de 126 cm, rezoluție 4K și smart. Dar acesta are culori mai bune, cel puțin conform celor de la Hollywood. Are preț bun acum.

Televizorul Sony BRAVIA 55XF7005 îți propune un ecran LED, cu o diagonală destul de mare, de 139 cm. Și acesta este un smart TV și are suport HDR și rezoluție 4K. Compania spune că televizorul procesează o mulțime de formate HDR, inclusiv HDR10 si Hybrid Log-Gamma. Este disponibil aici la un preț bun.

Modelul Panasonic TX-65GZ2000E este un smart TV și îți propune o diagonală destul de mare, de 164 cm. Ecranul este unul OLED și beneficiază de suport HDR. De asemenea, are și o rezoluția 4K. Compania se laudă cu un procesor HCX, despre care spune că asigură o calitate superioară a imaginii. Este un televizor high end și face parte din prima serie de televizoare de pe lista recomandată de Netflix. Este disponibil la un preț redus pe eMAG.