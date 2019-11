Black Friday la eMAG: 10 telefoane la preț de mană cerească. Fii atent la ele

Black Friday la eMAG ar trebui să debuteze din minut în minut. Așa că am încercat să-ți aducem mai aproape niște produse pe care le recomandăm. Sunt telefoane pe care le poți prinde la preț mic, dacă te miști suficient de repede.

Unele dintre produsele de mai jos au fost dezvăluite de eMAG în catalogul prezentat înainte de Black Friday. Acum e timpul să intri și să vezi dacă prețul e chiar suficient de redus.

eMAG are de Black Friday telefoane la preț super bun

Huawei P20 Lite e în zona telefoanelor mai ieftine, dar își face treaba. Are 64 GB spațiu de stocare, un ecran bun și camere foto care își fac treaba admirabil. eMAG îl are cu un super preț acum, ba chiar poți primi și-o husă de silicon la el. O să-l găsești cu un preț excelent.

Huawei P30 Pro listat de eMAG e un telefon care nu poate fi ratat. Are 256 GB spațiu de stocare, 8 GB memorie RAM și unele dintre cele mai bune camere de pe piață. Totodată, telefonul va primi Android 10, cel mai nou sistem de operare dezvoltat de Google. Prețul e mai mic decât la lansare.

Nu în ultimul rând, seria Galaxy S are un reprezentant de seamă: Samsung Galaxy S10e. Are 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM, dar și două camere foto pentru toate pozele pe care ai fi vrut să le surprinzi în vacanță. Telefonul a ajuns destul de ieftin acum.

Ar trebui să arunci o privire pe Razer Phone 2. A fost gândit ca telefon de gaming, are 64 GB spațiu de stocare, 8 GB memorie RAM și un ecran special făcut pentru jocuri video. Va fi disponibil acum cu preț mic.

La eMAG mai e și Samsung Galaxy A70. Telefonul are 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM și un design care îl face să pară premium. A fost lansat anul acesta, iar acum intră la preț redus.

Modele care își vor face treaba bine și în următorul an

Honor View 20 e un telefon produs de Huawei care încă se ține bine. A fost lansat la începutul anului și are o cameră de 48 MP. Are 256 GB spațiu de stocare, 8 GB memorie RAM și o cameră foto de 48 megapixeli. Are preț foarte bun mai ales în campania de acum.

Samsung Galaxy Note 10 Plus cu 256 GB spațiu de stocare și 12 GB memorie RAM intră în ofertă. Vestea și mai bună e că telefonul a ajuns la un preț foarte bun într-un timp scurt de la lansare. De data asta e 3.500 de lei, într-un număr limitat de bucăți.

Un telefon ceva mai ieftin de la eMAG este Nokia 7.2. Are 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM și primește actualizare la Android 10. Acum îl poți avea cu preț bun.

Ca telefon, iPhone Xr cu 64 GB spațiu de stocare a intrat acum în campania de reduceri. Acest model are ecran de 6,1 inci, o cameră foto de 12 megapixeli și a primit actualizare la iOS 13. O să fie disponibil cu preț mai bun.

Samsung Galaxy Note 8 e un model care încă își face treaba. E la un preț foarte mic la eMAG, are hardware bun și două camere foto. Telefonul are 64 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM și un ecran deosebit. Îl poți cumpăra la reducere când intră ofertele.