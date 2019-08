Anunțul Digi pentru clienții concurenței: ultimele zile cu telefoane ieftine

Grupul Digi | RCS-RDS a găsit calea să atragă mai mulți clienți de la concurenții Vodafone, Orange și Telekom. Cea mai bună veste e pentru tine: cumperi telefoane cu preț mai mic. Cum faci asta? Ei bine, întâi te portezi în rețeaua Digi.

Până acum, Digi a avut succes în atragerea clienților prin portare. Vii cu numărul în rețea, alegi abonamentul și gata. Partea și mai bună e să prinzi o campanie cu telefoane în rate. De exemplu, acum e activă „Oferta verii”.

Aceasta îți aduce telefoane ieftine pe care le plătești la factură, în fiecare lună. Abonamentul este Digi Optim Nelimitat, care îți asigură zeci de GB de internet, la viteză 4G, minute în rețea și în rețele naționale, dar și un cost redus: cinci euro pe lună. Sunt cam toate telefoanele care te-ar putea interesa, de la iPhone Xs până la cele mai ieftine. Încă nu e listat Samsung Galaxy Note 10.

Telefoane Digi bune, la preț mic, ca să vezi ce înseamnă să te portezi în această rețea

Xiaomi Mi Mix3 5G cu 6 GB memorie RAM și 64 GB spațiu de stocare – 125 de lei pe lună / același telefon e disponibil și cu 128 GB spațiu de stocare la un preț de 131,3 lei pe lună | la liber îl găsești aici, în versiune 4G

Samsung Galaxy A50 cu 4 GB memorie RAM și 128 GB stocare – 62,5 lei pe lună | la liber îl poți lua de aici la reducere

Huawei P30 Pro cu 6 GB memorie RAM și 128 GB stocare – 395 de lei avans și 146 lei pe lună rata | e disponibil și la liber cu o reducere substanțială

Samsung Galaxy S10 Plus cu 8 GB memorie RAM și 128 GB stocare – 395 lei avans și 146 lei rata pe lună | prețul e excelent și dacă îl iei la liber

iPhone Xs 64 GB e într-o categorie aparte. E telefonul pentru care avansul costă cel mai mult la Digi: 1.939 de lei. Rata este însă de 165 de lei.

Ce înseamnă să cumperi telefoane Samsung, Huawei în rate

Cum ziceam, totul pornește de la portare. Iar pentru abonamentul Digi Optim Nelimitat dai cinci euro pe lună. Finanțarea pentru rate este prin ING Acum sau UniCredit Consumer Financing. Sunt 24 de rate, fără dobândă, și comisioane zero. Dar fiecare sistem are condițiile sale.

Astfel, ING Acum îți cere să ai cetăţenie română şi domiciliu in România, minimum 18 ani și maximum 61 de ani (pentru femei) sau 63 de ani (pentru bărbaţi) și venituri de minimum 1.000 lei, din salarii sau pensii. Dacă întrunești condițiile, poți lua un telefon cu zero lei de la Digi. Îți mai trebuie vechime în muncă de cel puțin un an și cel puțin șase luni la ultimul angajator.

În cazul telefoanelor de la Digi cumpărate prin finanțarea UniCredit, trebuie să ai între 18 și 70 de ani, minimum un an vechime în muncă din care minimum trei luni la actualul angajator și un venit minim de 450 lei.

Oferta e valabilă până la final de august. Ai detaliile pe site-ul Digi.