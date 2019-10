9 produse cu preț mai mic la eMAG: cum le iei mai ieftin

Dacă tot suntem în plină toamnă, nu strică să te gândești la niște achiziții. eMAG are categoria de resigilate populată cu câteva produse demne de luat în calcul.

Ce vezi mai jos sunt produse adunate de la resigilate. Acele produse cumpărate de alții și returnate sunt acum scoase la vânzare cu preț mai mic. De la telefoane la laptopuri, ai ce alege. Poți, de asemenea, să arunci un ochi și peste electrocasnice.

Ce să iei de la eMAG resigilate

Samsung Galaxy Note 9 cu 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM, un ecran foarte bun și două camere foto n-are cum să nu fie pe listă. Vestea și mai bună e că prețul a scăzut. Îl găsești aici resigilat cu preț bun.

Huawei P20 Lite are 64 GB spațiu de stocare, un ecran bun și camere foto care își fac treaba admirabil. eMAG îl are cu un super preț acum, ba chiar poți primi și-o husă de silicon la el. Îl găsești aici cu un preț excelent.

De la ASUS poți alege un laptop de gaming, foarte performant. E vorba de Strix SCAR II, are ecran de 17,3 inci Full HD, 8 GB memorie RAM, 1 TB de stocare și placă video dedicată. Îl prinzi acum cu preț redus.

Motorola Moto One Vision e un telefon pe care eMAG tocmai l-a băgat în ofertă și e foarte bun pentru ce preț are. Are 128 GB spațiu de stocare, un ecran cum n-ai mai văzut și cameră de 48 MP. Îl poți cumpăra de aici.

Un alt laptop de încercat este Predator Helios 300 cu ecran de 17,3 inci Full HD, procesor Intel Core i7, are 16 GB memorie RAM și 256 GB spațiu de stocare. Modelul listat de eMAG are o placă video dedicată de la Nvidia și are 6 GB memorie. Prețul mai bun este aici.

iPhone la preț mai mic, dar încă foarte bun

Dacă vrei un iPhone, e momentul bun să te uiți la un X la eMAG resigilate. Are două camere foto, 64 GB spațiu de stocare, primește iOS 13 și va primi și iOS 14 în 2020. Îl găsești aici cu preț mai mic ca niciodată.

Noua serie Galaxy A de la Samsung e excelentă. Ai telefoane la orice nivel de preț și vestea mai bună e că funcționează foarte bine. De exemplu, Samsung Galaxy A30 are 64 GB spațiu de stocare, un ecran bun și generos, dar și cameră foto decentă. Îl găsești aici cu preț foarte mic.

Razer Phone 2 e în zona de gaming, dar are un preț prea bun să nu-l iei în calcul. Are 8 GB memorie RAM, 64 GB spațiu de stocare și un ecran cu rată mare de refresh. Îl găsești la resigilate aici.

Nu în ultimul rând, un laptop Acer Nitro 5 cu AMD Ryzen 5. Am folosit acest model și e de cumpărat oricând. Are ecran de 15,6 inci Full HD, 8 GB de memorie RAM, 256 GB spațiu de stocare pe SSD și placă video dedicată. Unde mai pui că are preț mic acum.