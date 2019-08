6 telefoane Samsung și Huawei cu preț extraordinar de mic. Ce poți cumpăra?

Așa cum Samsung și Huawei concurează mereu pentru diverse poziții din piață, așa e cazul și pentru această toamnă. Va fi lansat pe 7 august Samsung Galaxy Note 10. Huawei, de cealaltă parte, va oferi o alternativă undeva la final de septembrie, început de octombrie, cu Mate 30 Pro. Până atunci însă am căutat modele încă bune, la preț mic, de la cei doi producători. Asta ca sa nu mai aștepți ce va veni în următoarea perioadă.

Telefoane Samsung cu preț mic acum

Samsung Galaxy Note 9 are parte de una dintre cele mai mari reduceri din ultima perioadă. E un telefon cu 128 GB spațiu de stocare și 6 GB de memorie RAM, iar ecranul este impresionant. Totodată, are un hardware foarte bun, care te mai ține încă doi ani. Îl găsești la preț bun cu reducere mare aici.

Samsung Galaxy A50 e tipul acela de telefon care te face să uiți de modelele ieftine de la Huawei. Acesta are ecran de 6,4 inci, trei camere foto principale și 128 GB spațiu de stocare. E disponibil acum cu reducere importantă.

În fine, nu poți ignora așa ceva: un Samsung Galaxy S10 de 128 GB și 8 GB memorie RAM care are acum reducere de 23%. Unde mai pui că telefonul are trei camere foto și un ecran deosebit. E disponibil aici cu pret mic.

Pe ce telefoane Huawei să dai banii acum

Huawei P30 Pro e tipul acela de telefon pe care n-ai avea cum să-l ignori. Are 8 GB memorie RAM, 256 GB spațiu de stocare și un ecran de 6,47 inci impresionant prin dimensiune. Totodată, are o cameră cu zoom optic 5x și un zoom hibrid 10x. Pe cameră foto stă cel mai bine. Iar pe preț stă excepțional, mai ales că are reducere.

Huawei P Smart e un fel de răspuns al companiei la seria Samsung Galaxy A lansată anul acesta. Telefonul are 64 GB spațiu de stocare, 3 GB memorie RAM și un preț pe măsura seriei din care face parte. Îl prinzi aici cu un preț exagerat de mic.

Nu în ultimul rând, Huawei Mate 20 Lite cu 64 GB spațiu de stocare și un design cât de cât premium. Telefonul are și un ecran de 6,3 inci, și 4 GB memorie RAM. Îl găsești cu preț mic aici.