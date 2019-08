6 telefoane ieftine la eMAG: Samsung și Huawei la prețuri deosebite

E ultima zi de reduceri masive la eMAG. Ca să închei cum trebuie, am adunat aici telefoane de la Samsung și Huawei pe care să le iei fără să regreți. Și sunt câteva modele excelente.

Cu multe luni înainte de Black Friday, eMAG a dat drumul reducerilor mari. E celebra campanie Stock Busters cu reduceri de până la 50%. A început pe 20 august și azi e ultima zi. Așa că am ales telefoane, deși prețurile sunt bune la o mulțime de alte produse.

Dacă nu ești interesat neapărat de un smartphone nou, aruncă o privire pe reduceri. Ai televizoare, mobilă pentru casă, electrocasnice mici și mari, dar și articole de fashion.

Telefoane mai ieftine de la eMAG de Stock Busters

Dacă vrei ceva ieftin, cu Android și camere bune, atunci o recomandare sănătoasă este Huawei P20 Pro. Are trei camere foto, are 128 GB spațiu de stocare, a primit cea mai nouă versiune a sistemului de operare, iar memoria RAM este de 6 GB. Telefonul are o reducere masivă acum.

De la Samsung, cu un hardware ceva mai performant, e Galaxy S10 Plus. eMAG îl are la mega reducere acum. Versiunea cu 128 GB spațiu de stocare e cea mai ieftină. Ai, totuși, suficient spațiu pentru poze și videouri. Și-o să tot faci, că are trei camere foto pe spate. Ai 8 GB de memorie RAM, cel mai nou Android și cel mai bun ecran de pe un telefon. Cumperi telefonul cu preț mega mic de aici.

De la Huawei mai poți alege, la preț mic la eMAG, un P30. A fost anunțat în primăvară, are 128 GB, 6 GB memorie RAM și marele avantaj că nu îți distruge bugetul. Îl prinzi cu prețul mic aici.

Când vine vorba de telefoane foarte ușor de folosit cu o singură mână, nu poate fi ignorat Samsung Galaxy S10e. Are 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM, dar și două camere foto pentru toate pozele pe care le vei face. Telefonul e la preț bun aici.

La preț foarte bun, ai și Huawei P Smart Z. Are 64 GB spațiu de stocare, o cameră periscop, 4 GB memorie RAM și un ecran de 6,6 inci. E la cel mai bun preț din ultima vreme aici.

Nu în ultimul rând, un smartphone cu design aparte: Galaxy A80. eMAG îl are la reducere. Acest model dispune de un mecanism ingenios prin care camerele de pe spate devin camere de selfie. Telefonul mai are 128 GB spațiu de stocare, 8 GB memorie RAM și ecran de 6,7 inci. E la cel mai bun preț aici.