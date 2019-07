6 telefoane excelente cu preț atât de bun, încât zici că-i mană cerească

Între atâtea telefoane cu specificații excelente e greu să judeci după un singur criteriu. Dar prețul rămâne mereu o soluție. Așa că am adunat aici câteva oferte care să îți facă ziua mai bună.

Oferte eMAG la unele dintre cele mai bune telefoane

Pocophone e unul dintre acele telefoane bune și extrem de apreciate, chiar dacă are aproape un an. E produs de Xiaomi, e listat de eMAG și are un preț cu câteva sute de lei mai mic decât atunci când a fost lansat. Telefonul are ecran mare, Full HD, are 128 GB spațiu de stocare și 6 GB memorie RAM. Îl poți cumpăra la preț bun de aici.

Samsung Galaxy A9 e un telefon care a lăsat o impresie plăcută. Este un telefon dual SIM cu un ecran S-AMOLED de 6,3 inci, 6 GB RAM și 128 GB spațiu de stocare. Are patru camere foto: una ultra wide, una telefoto, una de 24 megapixeli. Cea din urmă e folosită pentru calcularea adâncimii de câmp din imagine pentru fotografii portret reușite. Îl poți cumpăra de aici.

Sunt oferte eMAG și pentru alte companii, cum ar fi aceasta pentru un ASUS Zenfone 5z cu preț mai mic ca niciodată. Modelul are 256 GB spațiu de stocare, 8 GB de memorie RAM, dar și camere foto bune. Îl poți cumpăra cu preț mic de aici.

Huawei P30 Pro încă este „vedeta” companiei. Face poze foarte bune și ține bateria mai mult decât te-ai aștepta. Pe lângă cameră, i-a ajutat și prețul să-i crească reputația. Cel puțin în comparație cu Samsung Galaxy S10 Plus sau cu iPhone Xs. Prețul e mai bun ca niciodată.

Tot de la Huawei nu poate fi ignorat Mate 20 Pro. Acest telefon rămâne unul dintre modelele de excepție ale companiei. Este aproape la fel de performant ca P30 Pro. Asta dacă nu iei în calcul camera foto. Prețul a scăzut simțitor.

În fine, un Nokia pentru cei care apreciază brandul sau vor ceva chiar ieftin. E vorba de modelul Nokia 5.1 Plus care are 3 GB de memorie RAM, 32 GB spațiu de stocare, ecran de 5,86 inci și-o baterie de 3.060 mAh. Iar prețul e cu 44% mai mic.