6 produse resigilate la eMAG pe care le cumperi la preț mai mic

Până la Black Friday, adică într-o lună, ai categoria de produse resigilate eMAG. Prețurile sunt mai mici și oferta e destul de mare. Dacă vrei un telefon sau laptop, aruncă un ochi peste ce am adunat mai jos.

Produsele resigilate de la eMAG sunt din majoritatea categoriilor pe care le știi de pe site. Diferența e că au fost cumpărate de alții și returnate, iar acum sunt listate cu un preț mai mic. Am ales telefoane și laptopuri, că acestea sunt, de regulă, mai scumpe și aici te interesează să faci economii.

Produse resigilate la eMAG pe care să le cumperi acum

Samsung Galaxy Note 10 Plus a ajuns în magazine în august. Acum însă prețul e ceva mai uman. Modelul în cauză, listat de eMAG, are 256 GB spațiu de stocare, 12 GB memorie RAM, trei camere foto și stylus, așa cum te-ai obișnuit pe seria Note. Prețul mai bun îl găsești aici.

Dintre laptopuri, poți cerceta ce are Acer Predator. E un model de gaming cu Intel Core i7, ecran de 17,3 inci Full HD, 8 GB memorie RAM și 1 TB spațiu de stocare plus 256 GB pe SSD. Are și placă video dedicată, Nvidia GTX 1060 cu 6 GB memorie RAM. Găsești acest produs cu preț redus aici.

Dintre telefoane, Nokia 8.1 s-a remarcat. E listat de eMAG la resigilate, iar de acum poți avea Android 10 pe el. Telefonul are 64 GB spațiu de stocare, 4 GB memorie RAM și un ecran de 6,18 inci Full HD. Totodată, are o baterie de 3.500 mAh. Îl găsești cu prețul mai bun aici.

Huawei P30 Pro e mereu o alegere bună, mai ales datorită camerei foto. Are 256 GB spațiu de stocare, 8 GB memorie RAM și va primi în curând actualizare la Android 10. E disponibil acum la resigilate, ca să-l iei mai ieftin.

Ca laptop, merită luat în cacul și un model de la ASUS. Acesta are Intel Core i7, ecran de 15,6 inci Full HD, 1 TB spațiu de stocare, 8 GB memorie RAM și placă video dedicată. Îl poți cumpăra de aici cu preț mai mic.

În fine, eMAG are și Samsung Galaxy A70. Telefonul are 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM și un design care îl face să pară premium. E disponibil aici.