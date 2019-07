5 televizoare 4K pe care le poți cumpăra sub 3.000 de lei de pe eMAG

Niciodată nu e prea târziu sau prea devreme să schimbi televizorul. Astfel, am căutat câteva la preț decent. Ținta a fost: televizoare 4K eMAG. Și am găsit modele decente la sub 3.000 de lei. Ține însă cont că unele sunt la promoție, așa că ar trebui să te grăbești dacă vrei să le prinzi.

Cel mai important, dacă îți cauți un televizor nou în 2019, e să aibă rezoluție 4K. E cea mai bună, așa că n-ar trebui să te orientezi spre Full HD. Când vine vorba de-o listă cu televizoare 4K eMAG, nu sunt deloc puține modele. Chiar și dacă e un preț de maximum 3.000 de lei. Companii ca Samsung, LG, chiar și Philips au televizoare 4K decente la eMAG.

Lista de mai jos e bazată și pe opțiunile de smart TV pe care acestea le au. Astfel, conectezi televizorul la Wi-Fi și te bucuri de Netflix, HBO Go sau YouTube. Eventual, poți naviga și pe internet, dacă ai nevoie.

În ceea ce privește sistemul de operare, sunt trei mari alternative: Android TV utilizat de Philips și dezvoltat de Google, Tizen dezvoltat de Samsung și webOS folosit de LG pe modelele sale. Orice ai alege, asigură-te că e de generație nouă, ca să n-ai probleme în timp.

Televizoare 4K eMAG: ce poți cumpăra cu sub 3.000 de lei

Prima recomandare în această listă cu televizoare 4K eMAG este un LG smart de 152 cm în diagonală. Ține cont de diagonală când cumperi televizorul, să fii sigur că are loc acolo unde vrei să-l pui. Modelul în cauză are difuzor de 20 wați, rezoluție 4K, folosește sistemul de operare webOS pentru opțiunile smart și are două intrări USB. Are un preț excelent acum.

O recomandare surpriză în lista cu televizoare 4K eMAG este acest Horizon. Dar prețul e prea bun să-l ignori. Televizorul are o diagonală de 140 cm, are două difuzoare a câte 10 wați , o greutate de 15 kilograme și clasa energetică A+. Îl găsești acum cu preț redus.

De la Philips am găsit un smart TV de 146 cm cu Android TV. Acesta are difuzor de 20 wați, a fost lansat în 2019 și beneficiază de două porturi USB și chiar mufă pentru căști. Are un consum de 72 wați și-o greutate de 15 kilograme. Philips a inclus pe acest model și numeroase opțiuni de a crește calitatea imaginii. Iar prețul e excelent și poți cumpăra televizorul de aici.

De la Panasonic am găsit, printre televizoare 4K eMAG, un model smart de 139 cm cu HDR, două difuzoare de câte 10 wați și un profil excelent pentru contrast. Are Wi-Fi, un ecran 4K 1.600 Hz BMR IFC și e extrem de robust. Cântărește 32,5 kilograme, astfel că nu îți faci griji c-o să pice de pe mobilă. Prețul e sub 3.000 de lei și televizorul poate fi cumpărat de aici.

Dintre aceste televizoare 4K eMAG nu putea să lipsească un Samsung. Compania folosește sistemul de operare Tizen, iar modelul în cauză are o diagonală de 163 cm. Difuzorul este de 20 wați, are HDR10+ pentru acele seriale și filme care să îți ofere mai multe detalii, dar beneficiază și de HLG, tot pentru calitate. Televizorul acesta e la reducere mare acum.