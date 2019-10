Samsung are o mulțime de telefoane lansate anual. Pe lângă seriile Galaxy S și Galaxy Note, din 2019 avem și seria Galaxy A mai performantă ca niciodată. eMAG are niște prețuri bune la majoritatea dintre ele. Aici am adunat cinci.

Telefoanele Samsung au ajuns, în 2019, să arate similar și să fie pentru orice buget. De la Note S10 Plus până la Galaxy A10, ai cam tot ce-ai vrea sau pentru ce ai avea bani. Mai jos găsești modelele pe care eMAG le listează cu preț bun și pe care le poți cumpăra.

5 telefoane Samsung de cumpărat acum de la eMAG

Chiar dacă a fost lansat în 2018, încă își face treaba excepțional. E vorba de Samsung Galaxy Note 9. Are 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM, un ecran foarte bun și două camere foto n-are cum să nu fie pe listă. Îl găsești aici cu preț bun.

Ceva mai ieftin este Samsung Galaxy A50. Modelul de la eMAG are 4 GB memorie RAM, 128 GB spațiu de stocare și un ecran de 6,4 inci. E disponibil acum cu preț mai mic, fix înainte de Black Friday.

Samsung a tras tare de seria Galaxy A. Așa ajungem și la Galaxy A30. E un telefon cu 64 GB spațiu de stocare, un ecran bun și generos, dar și cameră foto decentă. Îl găsești cu preț foarte mic la eMAG.

Ca model premium, nu poți ignora Galaxy Note 10 Plus. Modelul listat de eMAG, are 256 GB spațiu de stocare, 12 GB memorie RAM, trei camere foto și stylus, așa cum te-ai obișnuit pe seria Note. Prețul redus este aici.

Nu în ultimul rând, tot un Galaxy A: A70. Are 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM și un ecran aproape cât toată zona frontală a telefonului. Ecranul e de 6,7 inci Full HD+ AMOLED și bateria este de 4.500 mAh. Prețul e mai mic dacă îl iei resigilat.