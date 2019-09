5 telefoane Samsung ieftine la eMAG: reduceri ca de Moș Crăciun

N-ai aflat încă secretul telefoanelor Samsung mai ieftine? E în regulă, ai aceste oferte eMAG ca să descoperi. După cele două lansări de toamnă, am căutat să văd ce-ai putea cumpăra la preț mai mic și să nu sparg bugetul pe tot anul doar pe un telefon.

Partea bună după orice lansare de telefon premium e că alte prețuri se duc în jos. Așa se întâmplă la eMAG acum mai ales la telefoane Samsung. Am căutat la resigilate, acolo unde telefoanele sunt mai ieftine cu câteva sute de lei. Cele mai bune modele din ultimii ani, în special din 2019, sunt aici ca să profiți de ele.

Telefoane Samsung mai ieftine la eMAG resigilate

Primul model e o bijuterie de telefon. E un Samsung Galaxy S10e lansat în primăvară, are 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM și un preț mult mai mic decât la lansare. eMAG are o mulțime de bucăți la resigilate. Cel mai mic preț îl prinzi aici.

Dacă vrei un ecran mai mare, acesta e Samsung Galaxy Note 8. eMAG are telefonul la un preț bun, iar ca hardware încă își face treaba admirabil. Are 64 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM și e primul telefon al companiei cu două camere foto. E la un preț foarte bun aici.

Seria pe care ar trebui să stai cu ochii este Galaxy A. Unul dintre modelele deosebite de anul acesta este Galaxy A50, introdus de Samsung în primăvară. Desigur că e la resigilate și telefonul nu-i deloc de ignorat. Are 128 GB spațiu de stocare, un ecran generos și sistem de operare cât se poate de modern. E la preț mic aici.

Din 2018 e excepțional Galaxy S9 Plus. Telefonul are un hardware bun: 64 GB stocare și 6 GB memorie RAM, are două camere foto și, dacă îl alegi resigilat, și prețul e deosebit. Îl prinzi aici cu ofertă.

Nu în ultimul rând, îți recomand Samsung Galaxy S10 Plus. A fost lansat în primăvară, are 128 GB stocare și 8 GB memorie RAM, trei camere foto și va primi curând actualizare. eMAG îl are cu preț bun, ca să nu regreți că nu l-ai luat când a fost lansat. Îl găsești la resigilate aici.