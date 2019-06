Huawei și Samsung se bat, în prezent, pentru primul loc la nivel mondial între producători. Așa că profită și ia un telefon bun, cât ai preț rezonabil.

5 telefoane Samsung și Huawei care îți fac ochiul

O recomandare importantă este Samsung Galaxy A50. E un model proaspăt adus în România și are 4 GB de memorie RAM, 128 GB spațiu de stocare și ecran generos de 6,4 inci cu rezoluție Full HD+. Acest model are și trei camere foto pe spate: 25 + 8 + 5 megapixeli, pentru cadrele perfecte din călătorii. Are și o baterie de 4.000 mAh. Are preț excelent aici.

Huawei P30 Pro încă este „vedeta” companiei chineze. Și pe bună dreptate, că face poze foarte bune și ține bateria mai mult decât te-ai aștepta. Pe lângă cameră, i-a ajutat și prețul să-i crească reputația. Cel puțin în comparație cu Samsung Galaxy S10 Plus sau cu iPhone Xs. Din fericire, la câteva luni de la lansare, prețul e mai bun ca niciodată.

Un Samsung Galaxy M20 cu 64 GB spațiu de stocare și un design care arată foarte bine a ajuns la cel mai mic preț din ultima vreme. Acest model e de neratat când vine vorba de preț. Mai bun de atât nu poți găsi. Telefonul e nou, proaspăt lansat anul acesta, are hardware onorabil și primește actualizări direct de la Samsung. Îl poți cumpăra de aici.

De la Huawei nu poate fi ignorat Mate 20 Pro. Acest telefon rămâne unul dintre flagship-urile de excepție ale companiei. Nu doar că nu se va demoda cel puțin un an de acum înainte, dar este aproape la fel de performant ca P30 Pro. Asta dacă nu iei în calcul camera foto. Vestea mai bună pentru tine e că a fost lansat în toamna lui 2018 și prețul a scăzut simțitor.

Nu în ultimul rând, un Lite. Huawei Mate 20 Lite are 64 GB spațiu de stocare, 4 GB de memorie RAM și un ecran de 6,3 inci. Poți lua telefonul la preț bun de aici.