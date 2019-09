5 telefoane ieftine la eMAG: Samsung și nu numai la prețuri excelente

Dacă n-ai prins ultima campanie de reduceri la eMAG, nu dispera. Mai sunt câteva produse cu preț foarte bun. Am ales câteva telefoane care te-ar putea interesa, de la Samsung și nu numai.

Până la Black Friday mai avem de așteptat. Dar dacă nu ai răbdare, prinzi și acum telefoane cu preț bun. eMAG are resigilate și are și produse noi-nouțe cu prețuri bune. Dacă nu ești hotărât, poți oricând să arunci o privire pe ce mai e la resigilate. eMAG adună acolo zeci de electronice cu preț redus.

5 telefoane cu preț bun la eMAG de luat acum

Nu poți rata Samsug Galaxy S10 la un super preț. eMAG îl listează cu reducere. Ca hardware, telefonul stă excelent, așa cum te-ai aștepta de la această companie. Modelul în cauză are 128 GB spațiu de stocare, 8 GB memorie RAM și trei camere foto ca să surprinzi tot ce-ți place. Îl găsești aici cu reducere de zile mari.

OnePlus 6T e un telefon cu care nu poți greși, mai ales când are reducere la eMAG. Telefonul a fost lansat în toamna lui 2018 și încă se descurcă excelent. Are 128 GB spațiu de stocare, 8 GB memorie RAM și încă merge formidabil. Acum primește și cel mai nou Android, astfel că sigur se va bucura de un așa cadou. Îl prinzi la un preț excelent acum.

Samsung Galaxy A50 e la eMAG cu un preț foarte bun. Are 128 GB spațiu de stocare, așa că n-ai probleme la capitolul acesta. Telefonul a fost lansat în acest an și e o alegere bună, când ești atent la buget. Îl găsești cu preț mic deosebit aici.

Un Samsung: Galaxy S10e n-are cum să pice prost, mai ales când prețul e bun. Are 6 GB memorie RAM, 128 GB spațiu de stocare și o cameră foto foarte bună. Prinzi telefonul cu preț bun aici.

eMAG are în ofertă și un alt super smartphone. E vorba de Honor View 20. Are procesorul Kirin 980, 8 GB de memorie RAM, 256 GB spațiu de stocare și un ecran de 6,4 inci Full HD+. Telefonul are și mufă de căști, și port USB-C, iar bateria este de 4.000 mAh. În versiunea cea mai bună îl cumperi de aici.