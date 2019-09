5 telefoane Huawei ieftine pe care să le cumperi fără griji

Cel mai nou telefon Huawei nu are aplicațiile Google. Din fericire, există câteva modele pe piață de care poți profita. Am căutat la eMAG câteva dintre ele și cea mai bună veste e că prețurile sunt mai mici ca niciodată.

Cel mai bun telefon Huawei pentru anul acesta este Mate 30 Pro. A fost anunțat, dar cu Android 10 și fără serviciile Google. Asta înseamnă că nu poți avea, oficial, acces la Play Store, Gmail sau YouTube. Sigur, există tehnici prin care poți obține acest acces, dar nu recomandat de Google. Altfel, telefoanele deja disponibile pe piață beneficiază de servicii. La eMAG, sunt cele din 2019 și 2018, încă au hardware bun, iar actualizarea la Android 10 vine curând.

Telefoane Huawei ieftine și cu servicii Google la eMAG

Poate mulți nu știu, dar brandul Honor este al Huawei. Iar un telefon deosebit pe care îl are compania este View 20. A fost anunțat la începutul anului, iar acum a ajuns la un super preț la eMAG. Unde mai pui că are 256 GB spațiu de stocare, 8 GB memorie RAM și o cameră foto de 48 megapixeli. Are super preț aici.

Huawei P Smart Z e telefonul ideal pentru cine e foarte atent la preț. Are 64 GB spațiu de stocare, un ecran generos și eMAG îl listează la cel mai mic preț din ultima vreme. Îl găsești resigilat aici.

Dintre cele mai bune din 2018, un P20 Pro e acolo. Are 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM, trei camere foto și va fi actualizat la Android 10. E resigilat cu preț bun aici.

Din aceeași serie, de anul acesta, este Huawei P30 Pro. Are 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM și trei camere foto foarte bune. Ecranul este, de asemenea, impresionant. Și a ajuns acum la un preț deosebit la eMAG.

Închei lista cu un model pe măsura așteptărilor: Mate 20 Pro. E telefonul care impresionează încă din 2018. Are 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM și un preț bun atât ca resigilat, cât și nou-nouț.