5 telefoane cu preț redus la eMAG: Samsung și Huawei, pe listă

eMAG a anunțat că va avea Black Friday pe 15 noiembrie. Mai e ceva timp până atunci. Dar e și timp să vezi că poate găsești ceva la preț bun încă de acum.

Samsung și Huawei se bat pe primul loc atât la nivel global, cât și local. Huawei are probleme acum, că ultimul telefon n-are acces la Play Store. Totuși, sunt câteva modele pe care le poți cumpăra și să ai aplicațiile Google. Cât despre Samsung, ei bine, știi deja ce poate și ce oferă.

Telefoane cu preț mai mic la eMAG, mai ales dacă le iei resigilate

Huawei P20 a fost lansat în primăvara lui 2018 și din start a fost mai ieftin decât modelul Pro, dar cu un hardware deloc de neglijat. Are 128 GB spațiu de stocare, 4 GB memorie RAM și un ecran de 5,8 inci Full HD+. Are o reducere decentă acum, poate fi bun și ca telefon secundar.

Un model cu care nu poți greși este Samsung Galaxy S10e. eMAG îl are deja la resigilate cu un preț foarte bun. Telefonul a fost lansat în primăvară și are două camere foto: una wide, una ultrawide. Ca hardware, are 6 GB memorie RAM, 128 GB spațiu de stocare, dar și un ecran foarte bun de 5,8 inci. Îl prinzi cu reducere aici.

Huawei P30 Pro a fost lansat în primăvară și acum a ajuns să fie ceva mai ieftine. E telefonul cu cel mai bun zoom optic, are 128 GB spațiu de stocare și 6 GB memorie RAM. eMAG îl listează și la resigilate. Prețul e redus aici.

Unul dintre cele mai ieftine și bune telefoane de la eMAG e un Samsung Galaxy A40. Are 64 GB spațiu de stocare, 4 GB memorie RAM și un ecran de 5,9 inci Full HD+. Acest model e acum la cel mai mic preț din ultima vreme.

Samsung Galaxy Note 8 ar putea fi opțiunea pe care s-o preferi, dacă Galaxy Note 10 ți se pare prea scump. Unde mai pui că telefonul are și un ecran mare, și 6 GB memorie RAM, dar și un stylus, când ai nevoie de mai multă precizie. Îl găsești acum cu super preț.