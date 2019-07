5 telefoane cu preț redus de care toți românii trebuie să știe

Dacă ești în căutare de smartphone nou, e bine. Lista de mai jos cu telefoane la mare reducere vine la fix. Important e să știi ce vrei de la un model anume.

Cel mai important când cauți un telefon trebuie să alegi sistemul de operare. Există modele cu iOS, există telefoane cu Android. Cele mai ieftine sunt cu Android, dar sunt și cele mai numeroase. Mai jos am ales din ambele categorii. Sigur, sunt diferențe de preț între ele.

Telefoane cu Android și iOS pe care să le prinzi la reducere

Un telefon pe care ar trebui să-l iei în considerare, dacă vrei un produs performant, dar ieftin, este Xiaomi Pocophone F1. A fost revelația anului trecut, dar este greu să nu fie recomandat și anul acesta. Are procesor Snapdragon 845, 6 GB RAM, 128 GB spațiu de stocare, mufă de căști și baterie de 4.000 mAh. Iar tot acest pachet se vinde la un preț foarte bun în continuare.

Dacă vrei un telefon performant și nu vrei să fie Samsung, Huawei sau Apple, atunci poți încerca Asus. Modelul ZenFone 5Z are un procesor performant, Snapdragon 855, 8 GB memorie RAM și 256 GB spațiu de stocare, ce poate fi extins printr-un card microSD de până la 2 TB! Ecranul este unul de 6,2 inci (2246 x 1080 pixeli), are două camere pe spate (12 MP + 8 MP) și una de 8 MP în față. Îl găsești la un preț foarte bun aici.

O altă recomandare este un Samsung Galaxy M30 cu 64 GB spațiu de stocare, 4 GB de memorie RAM și un design care te face să crezi că ai în mână un flagship. Telefonul poate fi cumpărat cu preț mic de aici.

Nu puteam scrie acest articol fără să includ Huawei P30 Pro. Da, nu este ieftin, însă este un telefon foarte bun: performant, face fotografii bune și autonomia bateriei este de invidiat. Fie aștepți să se lanseze Huawei Mate 30 Pro și eventual să mai scadă prețul, fie îl cumperi acum la un preț bun și nu-ți mai faci griji pentru toamnă.

Dacă nu vrei un Android, atunci ce zici ce un iPhone XR? Telefonul are o reducere de 28% și-l poți cumpăra de aici. În schimbul banilor primești un telefon frumușel, cu o construcție cu adevărat premium și o intrare în ecosistemul Apple. Telefon are un procesor A12 Bionic, 3 GB RAM, 128 GB spațiu de stocare. Ecranul este unul IPS și are o diagonală de 6,1 inci și vine cu True Tone. Există o singură cameră pe spate, de 12 MP, iar în față avem o cameră de 7 MP.