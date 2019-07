5 telefoane bune care te fac să zici: „hei, sunt prea ieftine ca să fie adevărat”

Sunt numeroase telefoane bune pe piață, dar majoritatea au prețuri de rămâi sărac. Din fericire, nu și aceste cinci modele pe care le-am găsit și ți le-am adus mai aproape.

Pentru lista de mai jos am fixat ca sumă maximă 1.500 de lei. Asta în timp ce sunt telefoane de la Samsung sau Huawei, sau chiar Apple, cu prețuri de peste 4.000 de lei. Am vrut să ai la dispoziție o listă cu telefoane bune cu Android pe care le poți alege fără să te gândești că ai nevoie de credit. Și, din fericire, am găsit.

Telefoane bune sub 1.500 de lei pe care să le cumperi acum

Samsung Galaxy A9 nu este deloc de lepădat. Este un telefon Dual-SIM cu un ecran Super AMOLED tot de 6,3 inci, 6 GB RAM și 128 GB spațiu de stocare. Are patru camere foto: una ultra wide, una telefoto, una de 24 megapixeli și ultima este pentru calcularea adâncimii de câmp din imagine pentru fotografii portret reușite. Îl poți cumpăra de aici la preț bun.

Huawei P30 Lite e un telefon introdus în această primăvară. Intră lejer pe orice listă cu telefoane bune. Are 4 GB de memorie RAM, 128 GB spațiu de stocare, ecran de peste 6,1 inci și rulează cel mai nou Android. E disponibil cu preț excelent aici.

Pocophone e unul dintre acele telefoane bune și extrem de apreciate. E al Xiaomi, e listat de eMAG și are un preț cu câteva sute de lei mai mic decât atunci când a fost lansat. Telefonul are ecran mare, Full HD, are 128 GB spațiu de stocare și 6 GB memorie RAM. Îl poți cumpăra de aici.

Samsung Galaxy A50 este propunerea Samsung pentru tine dacă ești în căutarea unui telefon care arată bine și e performant. E printre aceste telefoane bune și pentru că nu costă o avere. Telefonul a intrat cu cel mai bun preț aici.

Pe lista asta cu telefoane bune intră lejer și Nokia 8.1 Are 4 GB de memorie RAM, 64 GB spațiu de stocare și un ecran de peste 6,1 inci. Prețul e redus masiv aici.